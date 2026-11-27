29N.- María Casado (Academia De TV): "Nuestra Tarea Ha Sido Intentar Armar El Puzle De La Manera Más Honesta" - ACADEMIA DE TV

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual ha hecho balance este viernes tras los dos debates electorales que ha organizado en campaña electoral. "Nuestra tarea ha sido intentar armar el puzle de la manera más honesta", ha afirmado la presidenta y moderadora, María Casado.

Así lo ha expresado en la rueda de prensa, celebrada en el Plató A de Madrid Content City, que también ha contado con la participación de José María Irisarri y Beatriz Maesso, vicepresidentes de la Academia de Televisión; y Jesús Lozano, director de realización de los debates y miembro de la Junta Directiva de la institución.

"Para la Academia de Televisión, la celebración de estos debates es un derecho democrático de la ciudadanía", ha defendido la presidenta, quien ha destacado el trabajo de interlocución y coordinación con las distintas partes para alcanzar los acuerdos necesarios. "Nuestra tarea ha sido intentar armar el puzle de la manera más honesta", ha explicado.

Por su parte, José María Irisarri ha añadido: "Hemos establecido un procedimiento con el máximo rigor, con la máxima profesionalidad, con muchísima ilusión y compromiso".

El vicepresidente ha expresado el orgullo de la institución por haber hecho posibles los dos encuentros y ha puesto en valor la implicación de los más de 200 profesionales que han participado en el operativo. Asimismo, ha subrayado el papel de la Academia como facilitadora, desde una posición neutral, para alcanzar los acuerdos necesarios.

Irisarri ha indicado también que el proceso culminará con una auditoría a la que se someterá la institución, como garantía de rigor y transparencia.

En su caso, Beatriz Maesso ha puesto el foco en la dimensión de la convocatoria y la colaboración de las televisiones públicas y privadas para ofrecer una emisión conjunta de ambos encuentros.

"Lo que se ha producido es un evento que se ha puesto a disposición de todas las televisiones en España, tanto nacionales como autonómicas, y eso es algo que no sucede nunca", ha declarado.

Por último, Jesús Lozano ha valorado la implicación de los distintos oficios y equipos que han participado en el operativo. "Hemos confluido todas las profesiones del audiovisual, desde la primera hasta la última, con el único objetivo de sacarlo adelante y hacerlo bien", ha señalado.