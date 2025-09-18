María Rey (APM): "Estamos viviendo tiempos que desaniman y a menudo tienes que explicar por qué eres periodista"

Archivo - La presidenta de la APM, María Rey, durante un homenaje por el 20 aniversario del asesinato del periodista Ricardo Ortega, en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, a 7 de marzo de 2024, en Madrid (España). Ricardo Ortega fue un report - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), María Rey, ha asegurado estar "viviendo tiempos que desaniman", en los que "a menudo tienes que explicar por qué eres periodista". "Es de agradecer que haya periodistas que sigan transmitiendo ese conocimiento", ha afirmado.

María Rey se ha expresado así en la presentación de la quinta y la sexta temporada de Maestros del Periodismo, de la APM que, con la colaboración de la Fundación 'la Caixa', recoge las experiencias y vivencias de grandes figuras periodísticas.

La presidenta de la APM ha manifestado que "a ser periodista no se puede aprender sólo leyendo, sino transmitiendo unos a otros esa sabiduría". "No sé si todas las generaciones pueden tener la suerte de tener estos referentes", ha añadido.

En la quinta entrega, según ha informado la APM, el pódcast está protagonizado por Juan Caño, Amalia Sánchez Sampedro, Jorge del Corral, Mercedes Jansa, Mariano Guindal, Miguel Ángel Nieto, Carmen Enríquez, Teresa Aranguren, José Antonio Martínez Soler y Marisa Flórez.

Además, la asociación ha anunciado que los diez protagonistas de la sexta temporada, cuya emisión comenzará el próximo 27 de noviembre, son Manuel Pérez Barriopedro, Carmen del Riego, Paco Mora, Andrés Aberasturi, Raúl Cancio, Juan Pedro Quiñonero, Francisco Giménez-Alemán, Margarita Sáenz Díez, Pilar Bonet y Julia Navarro.

Los episodios de Maestros del Periodismo de la quinta y la sexta temporada seguirán emitiéndose con una periodicidad quincenal, los jueves, en la plataforma gratuita de divulgación de cultura y ciencia CaixaForum+, así como en las principales plataformas gratuitas de pódcast: Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e Ivoox.