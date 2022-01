Marian Arahuetes, que interpreta a Petra de San José, sobre el cine religioso: "Deberíamos ir con menos juicio"

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actriz Marian Arahuetes, que interpreta el papel protagonista en la película 'Petra de San José', ha invitado al público a dar una "oportunidad" al cine religioso, pues "no todo es moralista", y dejarse "sorprender" por la mujer que hay detrás de esta religiosa.

La película, de Goya Producciones, dirigida por Pablo Moreno y producida en asociación con Stellarum Films, se estrenará el próximo 4 de febrero en los cines españoles.

"Deberíamos ir con menos juicio por la vida porque a lo mejor nos sorprende, pienso que es mejor no poner espectativas y entonces te sorprenderá la vida, si no seguramente recibirás una decepción, hay que dar ese espacio porque no todo el cine religioso es moralista, lo mejor es ir sin ese juicio, decir, bueno a ver que me puede contar, qué liturgia tiene esta película, de qué persona me estará hablando, porque hay una persona detrás de esta religiosa, de Petra de San José", ha explicado Arahuetes en una entrevista con Europa Press.

La cinta, distribuida por European Dreams Factory, narra la historia de Ana, una joven a punto de comprometerse en matrimonio, que dejó todo para empezar una vida de "oración, penitencia y caridad", fundando más tarde la Congregación de Madres de Desamparados y San José de la Montaña.

En concreto, Arahuetes ha descubierto en Petra de San José a una mujer que se dedicó a los demás, a los ancianos, a la infancia y más tarde descubrió su vocación, pero sobre todo, una mujer "con mucha energía, muy proactiva y con mucha facilidad para conseguir lo que se proponía".

En este sentido, cuenta que, en su momento, abrió casas de acogida para niños y cuando eran adultos les enseñaban un oficio, y puso en funcionamiento una imprenta que "a día de hoy sigue existiendo".

Marian Arahuetes explica que se preparó el papel con la ayuda de la madre Paloma y con otras religiosas de la Congregación Madres de Desamparados, y tuvo con ellas muchas reuniones para entenderlas a "ellas como mujeres religiosas, pero mujeres, cómo fue el antes y el después de encontrar su vocación, cómo recibieron la llamada, qué les motivaba".

De aquellas conversaciones, explica que lo que más le sorprendió fue "la espiritualidad". "Es algo obvio pero tienen un sentido de espiritualidad con el que todos podemos empatizar, su espiritualidad está muy arraigada al crecimiento personal, a la inteligencia emocional, a todo un trabajo personal interior que a día de hoy es muy necesario para todo el mundo", ha destacado.

Sobre el mensaje de la película, a Arahuetes le gustaría que el espectador se quedara con que "al final el amor y la humanidad es lo que conecta a todos" y que "hay que cultivarlo", al igual que hizo Petra de San José abriendo casas de acogida, ayudando a mayores y niños.

"Hizo un poco de madre de esa gente pero en el fondo son las ganas de hacer las cosas bien, de poner el corazón en lo que haces, y las ganas de ayudar al otro. Parece que en la pandemia parecía que esa humanidad estaba despertándose dentro de nosotros, esa solidaridad, y a veces parece que se nos olvida, y esta película puede conectar y recordar eso a cualquiera que la vea", ha destacado.