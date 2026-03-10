Mario Rodríguez, nuevo presidente de Mediaset España - MEDIASET

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Mediaset España ha designado este martes 10 de marzo a Mario Rodríguez como nuevo presidente del grupo audiovisual, al que lleva vinculado de forma ininterrumpida desde 1998 y en el que hasta la fecha ejercía como director general Corporativo y director de Relaciones Institucionales.

Según informa el grupo, tras casi tres décadas en la compañía, Mario Rodríguez, "con un profundo conocimiento del marco jurídico regulatorio del sector audiovisual y una contrastada experiencia en gobierno corporativo y en representación e interlocución institucional", emprende una nueva etapa al frente de la presidencia del grupo.

Mario Rodríguez Valderas es licenciado en Derecho Empresarial por ICADE y cuenta con un Máster en Dirección Jurídica de Empresas por el Instituto Libre de Derecho y Economía. Tras iniciar su trayectoria en el despacho de abogados del catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado (1991-1998), se incorporó en 1998 a Gestevisión Telecinco -hoy Mediaset España-, donde en el año 2000 fue nombrado secretario del Consejo de Administración y en 2003 secretario general, constituyendo en su seno la Asesoría Jurídica y los departamentos de Auditoria Interna, Responsabilidad Social y Cumplimiento Normativo. En diciembre de 2010 fue designado director general Corporativo de la compañía.

"Desde su llegada al grupo, ha participado activamente en los principales hitos que Mediaset España ha afrontado, desde su salida a Bolsa hasta la adquisición de Cuatro y el otorgamiento de las sucesivas licencias de TDT de las que es titular Mediaset España, entre otros", añade Mediaset.

Además, señala que ha representado a la compañía ante la Administración y los distintos organismos reguladores, participando en los procesos de elaboración de las distintas normas que han disciplinado el sector televisivo y audiovisual, así como en los principales foros del sector audiovisual. En este sentido, indica que ha ejercido como vocal del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y vicepresidente de UTECA (Unión de Televisiones Comerciales en Abierto) y es en la actualidad consejero de la ACT (Association of Commercial Television and Video on Demand Services in Europe).