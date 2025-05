Marlaska defiende la Estrategia de Protección Civil en y PP y Vox le critican por la gestión de la dana

Sumar asegura que el PP orquestó una "maniobra" para que Ribera no fuese comisaria

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido la segunda Estrategia Nacional de Protección Civil en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso de los Diputados, en la que los portavoces de PP y Vox le han criticado por la gestión de la dana que afectó principalmente a Valencia el pasado mes de octubre, denuncias a las que han respondido los de Sumar y el propio PSOE.

"(La Estrategia) Se trata de una herramienta fundamental que aporta un marco de actuación adaptado a las circunstancias actuales para anticipar, prevenir y responder de manera eficaz ante todas las situaciones de riesgo", ha señalado el ministro.

Así, ha descrito cómo la normativa no solo plantea el reto de mejorar la gestión de emergencias, sino que incide de lleno en la adopción de las mejores prácticas internacionales, la implementación de tecnologías innovadoras y el desarrollo de la cultura preventiva a través de la formación de la sociedad civil. En concreto, persigue como objetivos la anticipación, la prevención, la planificación, la respuesta y la recuperación.

El ministro ha recalcado que él sí que sabe dónde estaba ese día, al igual que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. "Lo que no sabemos, y vuelvo a decir que no voy a entrar en una discusión de calle, que creo que no dignifica ni mucho menos a las víctimas, es dónde estaba el señor Mazón", ha criticado en respuesta a las afirmaciones del portavoz 'popular', Rafael Antonio Hernando Fraile, que le ha afeado haber "planificado una estrategia" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "quitarse de en medio y echarle la responsabilidad a (el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos) Mazón".

Al portavoz de Vox, Ignacio Gil Lázaro, que le ha echado en cara que "nadie llegara a muchos de los pueblos afectados", le ha respondido que el Gobierno "estuvo presente desde el primer momento". "(Un total de) 10.000 agentes de Policía y Guardia Civil fueron trasladados el mismo día y en los días inmediatos", ha asegurado.

Marlaska también ha defendido que "desde el minuto uno" el Ejecutivo dijo a la Comunidad Valenciana que había la posibilidad de solicitar al Mecanismo Europeo de Protección Civil las ayudas oportunas, mientras que el portvoz de Vox ha asegurado que el Ejecutivo había rechazado la ayuda extranjera. Gil Lázaro también considera que la Estrategia "carece de toda credibilidad" a la vista de cuál ha sido la actuación "miserable" del Gobierno frente a la dana.

Por su parte, el diputado 'popular' Rafael Antonio Hernando ha acusado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de no haber mandado la segunda Estrategia Nacional de Protección Civil hasta dos meses después de ser aprobada para "encubrir la responsabilidad y diligencia" de Marlaska durante la dana.

Mientras, el portavoz de Sumar y diputado por Compromís, Enric Xavier Morera Català, ha tachado la intervención de Hernando Fraile como una "patraña" y ha criticado que el PP haya orquestado "toda una maniobra" con un el objetivo "perverso" de "boicotear" la candidatura de la anterior ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, como comisaria europea. "Seguramente el señor Mazón tendrá cogido de los whatsapps a (Alberto Núñez) Feijóo para no desvelar la maniobra de oposición a Teresa Ribera", ha ironizado.