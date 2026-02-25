Marlaska destaca en el Congreso los "claros e importantes beneficios" de la V16 frente a "bulos y noticias engañosas"

1063608.1.260.149.20260225174650 Archivo - El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece, a petición propia, en la Comisión de Interior, en el Congreso de los Diputados, a 4 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Durante su comparecencia, ha informado sobre la actuació - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este miércoles los "claros e importantes beneficios" de la baliza V16 frente a "los bulos y noticias engañosas que han circulado en los últimos meses, en muchas ocasiones alentados por la derecha y la ultraderecha y lo que es peor, de forma consciente y deliberada".

En su intervención en la Comisión del ramo del Congreso, Marlaska ha definido las balizas como "un dispositivo de preseñalización avanzado, de uso sencillo, que minimiza riesgos y que incrementa la seguridad". De hecho, ha detallado que, hasta el 15 de febrero, ha habido más de 100.000 activaciones de V16 publicadas en el Punto de acceso nacional de información de tráfico, lo que supone 2.300 activaciones al día.

En este sentido, el titular de la cartera de Interior ha resaltado que los estudios técnicos que avalan su "eficacia se basan en ensayos realizados por laboratorios acreditados". Además, ha agregado que tanto los dispositivos como las empresas fabricantes son sometidas a mecanismos de evaluación y revisión para la validación inicial y evidentemente también de forma periódica.

Marlaska también se ha referido al Balance de Siniestralidad Vial de 2025, cuando 103 peatones murieron en las carreteras, un 10% de los fallecidos en accidentes de tráfico, "entre otras razones, por salir de su turismo, y en algunos casos, para colocar los triángulos" de emergencia.

Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), aportados por el ministro, entre 2018 y 2024 "los fallecidos por atropello en carretera al bajarse del vehículo ascendieron a 159, una media de 24 personas por año".

Además, el ministro ha subrayado que desde 2014 "numerosos operadores de seguridad vial vienen advirtiendo del elevado riesgo de atropello al que se enfrentan los conductores en este tipo de circunstancias", a lo que se suma la "reiterada demanda" de los servicios de auxilio en carretera que han reclamado medidas de protección para los operarios.

"Unas solicitudes que fueron atendidas en el Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, en el que, por cierto, ya apostamos por la geolocalización como elemento clave para alertar al resto de conductores de la existencia de una incidencia en la carretera", ha señalado.

Marlaska ha argumentado que en países como Reino Unido la colocación de triángulos de emergencia en autopistas y autovías está "completamente" prohibida, mientras que en Francia su uso es discrecional desde al año 2008. "Estos y otros países están evaluando la implantación de este tipo de elementos de aviso, precisamente por la peligrosidad, todos sabemos, que entraña su utilización en vías de alta capacidad", ha explicado.

"AYUDARÁ" A REDUCIR LA MORTALIDAD VIAL

Según el ministro del Interior, el Gobierno apostó por la baliza V16 "desde el convencimiento de que ayudará a reducir este factor de mortalidad vial y porque se alinea de forma clara" con la estrategia de movilidad conectada "con un único objetivo: disminuir el número de víctimas mortales en carretera".

Asimismo, ha destacado los "claros e importantes beneficios" como que su colocación es "más fácil" y entraña "menos riesgo"; que proporciona visibilidad virtual ya que, una vez activado, envía la localización del vehículo a la plataforma de vehículo conectado DGT 3.0 en tiempo real; se hace visible a 360 grados y desde una "mayor distancia".

En situaciones de niebla, lluvia o visibilidad reducida, la irradiación del sistema óptico y la intensidad luminosa del dispositivo harán al vehículo accidentado visible con mucha más antelación y sin causar deslumbramiento, ha apuntado.

"Es especialmente seguro e inclusivo para personas con movilidad reducida, ya que facilita el proceso de señalización por la facilidad en su colocación", ha dicho, al tiempo que ha añadido que es "importante" en el caso de personas con diversidad funcional, mayores, mujeres embarazadas y vehículos que lleven pasajeros menores de edad o viajen con mascotas.

En este escenario, ha afeado las críticas de PP y de Vox cuando "hace apenas un poco más de medio año" en la Comisión de Seguridad Vial valoraban positivamente la medida, y ha añadido que en este proceso no hay "decisiones aleatorias ni medidas improvisadas".

"Al contrario. Rigor, trabajo y, evidentemente, responsabilidad", ha subrayado, al tiempo que ha afirmado que vienen trabajando en la implantación de la baliza V16 desde que llegaron al Gobierno.

Por otro lado, el ministro ha defendido que desde 2021 se han realizado "numerosas acciones" de comunicación para dar a conocer el dispositivo a la ciudadanía, entre ellas, cartas a las asociaciones implicadas, reportajes en la 'Revista Tráfico y Seguridad Vial', publicaciones en redes sociales o notas de prensa, entre otras.

Una vez implantada la obligatoriedad de su uso el pasado 1 de enero, Marlaska ha insistido en que el objetivo "no es ni sancionador ni recaudatorio: lo que nos mueve es una obligación tan importante como la de salvar vidas".

El ministro ha hecho estas "aclaraciones frente a los bulos y noticias engañosas que han circulado en los últimos meses, en muchas ocasiones alentados por la derecha y la ultraderecha y lo que es peor, de forma consciente y deliberada".

Así, entre otras cuestiones, ha negado que las balizas geolocalicen de manera permanente o envíen datos personales del conductor o que haya que instalar ninguna aplicación ni registrar ningún dato. A su juicio, "no tiene justificación alguna empeñarse en cuestionar de forma engañosa una herramienta basada en criterios técnicos y de seguridad contrastados".

Finalmente, ha hecho un "enérgico" llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que aprueben, "sin más retrasos", la Proposición de Ley que reduce la tasa máxima de alcohol permitida para conducir. "Por favor, dejemos atrás las pugnas partidistas, enredos y excusas", ha pedido el ministro.