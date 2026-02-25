Marlaska dice que no se impondrán "muchas más" sanciones por no usar la V16 que por los triángulos: "Fueron 400" en 2025

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, comparece ante la Comisión de Interior, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 2026, en Madrid (España). Grande Marlaska comparece para valorar la implementación de la obligatoriedad de la b - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este miércoles que no se impondrán "muchas más" sanciones por no utilizar las balizas de señalización V16 que por los triángulos de emergencia.

En su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, el ministro ha señalado que no cuenta con el "número de sanciones" impuestas desde la entrada en vigor de la obligatoriedad de la baliza, pero ha asegurado que en 2025 "se pusieron cinco millones de sanciones" y, "de ellas, por los triángulos, fueron 400, es decir, el 0,0008% aproximadamente".

Así respondía el titular de la cartera de Interior a los portavoces de PP, Ángel Ibáñez, y de Bildu, Jon Iñárritu, que le han preguntado por la flexibilidad en la aplicación de la norma y "porque con todos los vaivenes que han tenido, la gente todavía no se aclara y no sabe a qué atenerse".

En este sentido, Grande-Marlaska también ha insistido en que la V16 es obligatoria desde el 1 de enero, pero "lo que no hay es una política, una instrucción de poderse a hacer los controles aleatorios" como ocurre con el consumo de alcohol, de drogas o el exceso de velocidad.

"Si a alguien se le avería el vehículo o tiene que pararlo por otra circunstancia, tiene que señalizarlo y no tiene la baliza y no lo señaliza, en ese caso, evidentemente, es cuando se impone la sanción", ha manifestado el ministro, que ha añadido que se tendrá que hacer una "evaluación" del resultado de esta medida una vez haya transcurrido el tiempo de vigencia. "No llevamos todavía dos meses", ha subrayado.

En este contexto, el titular de la cartera de Interior ha indicado que el Gobierno se ha dirigido a las empresas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para que cuando lleven a cabo las revisiones de los vehículos "simplemente recuerden a los conductores la obligatoriedad de llevar una baliza V16 certificada y con todas las características".

El portavoz 'popular' le ha pedido que aclare si la falta de señalización podría ser considerada una imprudencia grave si esa conducta acaba provocando lesiones o muertes. En este sentido, el ministro ha señalado que son "las circunstancias concurrentes, todas ellas, las que determinan si la conducta es imprudente".

GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CONDUCTORES

Respecto a la homologación de las balizas y el abastecimiento de las mismas, el titular de Interior no ha existido ningún problema "serio" en ese sentido. Marlaska también ha asegurado que "no hay ninguna denuncia" por preguntas grúas piratas ni ningún impuesto indirecto. "Es un elemento más que está establecido para garantizar la seguridad de los conductores y que se determina como un elemento a llevar", ha indicado.

Los portavoces de PP y Vox también han aludido al hecho de que la Comisión Europea haya confirmado que el Gobierno no notificó a Bruselas la normativa que establece la obligatoriedad de la baliza V16 conectada, lo que podría tener consecuencias jurídicas, aunque reconoció que corresponde a los Estados miembro evaluar si sus proyectos de medidas están sujetos a la obligación de notificación.

Al respecto, el ministro del Interior ha asegurado que la medida no afecta ni al libre comercio ni a la libre competencia, por lo que no hay "ningún problema con la Unión Europea en ese sentido". Además, ha agregado que el 14 de septiembre de 2021 se presentó la V16 en la Comisión Europea, en la reunión del High Level Group en Bruselas, a la que asisten todos los responsables de tráfico y seguridad vial de los países.

Según ha detallado el ministro, la presentación corrió a cargo del director general de Tráfico, Pere Navarro, y del subdirector general de Gestión de Movilidad y Tecnología de la DGT. "Es decir, un conocimiento absolutamente pleno de la regulación española en el marco de la Unión Europea", ha agregado el ministro, quien también ha negado que haya habido un "pelotazo" o que alguien en el Gobierno se haya enriquecido con esta medida.

En el turno de portavoces, el 'popular' Ángel Ibáñez ha hablado del "caos", "desorden" e "incompetencia", que ha significado la implantación de esta medida para "28 millones de conductores", mientras que el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro ha afirmado que el tema "huele a podrido" porque le "ha impuesto a los españoles la obligación de comprar una baliza cuya idoneidad y eficacia no está plenamente garantizada desde un punto de vista técnico".

Desde Sumar, Félix Alonso se ha referido a PP y Vox afirmando que "no se puede ser más frívolo y menos serio", tras acusarles de cambiar de opinión y preguntarse si ha sido solo por haber visto unos vídeos en TikTok. El diputado cree que la baliza es un "gran avance".

Mientras, su compañero de grupo Enrique Santiago considera "toda una irresponsabilidad organizar una teoría conspiranoica sobre una medida que salva vidas". "En este caso, las balizas V16 que cuestan lo que cuatro cañas y dos aperitivos en el Madrid de la señora Ayuso", ha declarado en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, el representante de ERC Francesc-Marc Álvaro ha dicho que la implementación de la baliza V16 es "mejorable" y lo es porque de otro modo no se entendería "la incomprensión de muchos ciudadanos". No obstante, ha añadido que "la cuestión de las balizas es grave, pero no es una cuestión de Estado, como sugieren los discursos de las señorías del PP y de Vox". "Parece que estamos hablando de las balizas como si estuvieran hablando de una bomba nuclear", ha remarcado.

Para el portavoz de Bildu, Jon Iñárritu, es una medida "positiva" y este y otros sistemas "se irán mejorando en el futuro. Por su pare, la representante del PNV, Nerea Rentería, comparte con el ministro el objetivo de esta medida, "salvar vidas", pero le ha pedido seguridad jurídica, equidad para la ciudadanía y que refuerce las campañas informativas.

En su caso, el diputado de UPN Alberto Catalán ha declarado que "la tecnología bien aplicada salva vidas, pero la innovación impuesta, sin transparencia, sin pedagogía suficiente y sin consenso, en ocasiones puede generar desconfianza".

Finalmente, el portavoz del PSOE David Serrada ha defendido la medida. "Hoy no estamos hablando de un negocio, no estamos hablando de una cuestión que tenga que ver con un impuesto", ha señalado, para después argumentar que entre 2021 y 2021 un total de 97 personas fallecieron "por bajarse de su vehículo en una carretera".