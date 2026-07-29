Marlaska insta a las comunidades autónomas a reforzar las medidas preventivas para evitar incendios forestales

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, ha instado este miércoles a las comunidades autónomas a "reforzar las medidas preventivas y adaptarlas a la realidad de cada territorio" para reducir la probabilidad de que se produzcan incendios, favorecer su detección en fases iniciales y minimizar sus posibles consecuencias.

Grande-Marlaska ha realizado esta petición durante el Pleno del Consejo de Protección Civil, en el que ha solicitado a las autoridades autonómicas valorar la "adopción temprana" de iniciativas que "limiten temporalmente" el acceso o determinadas actividades en las zonas de mayor riesgo, "así como a fortalecer las acciones de información y sensibilización dirigidas a la ciudadanía".

"La experiencia demuestra que una parte importante de los incendios forestales tiene origen en la actividad humana, por lo que la prudencia, la autoprotección y la concienciación ciudadana constituyen elementos esenciales para prevenir su aparición", ha manifestado el ministro durante su intervención de clausura del pleno, ante representantes de Protección Civil de las comunidades y ciudades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias.

El ministro ha recordado las emergencias abordadas en los últimos meses, con una mención especial a los recientes incendios forestales en Almería, Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo, y ha agradecido la "permanente disposición, colaboración y compromiso" de todas las comunidades y ciudades autónomas.

"Estas emergencias son un ejemplo de cómo nos hemos unido todos frente a un problema común", ha añadido. El ministro ha presidido el pleno por vía telemática desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero, en Madrid, acompañado por la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

CUATRO NUEVAS DIRECTRICES BÁSICAS

El Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil ha aprobado este miércoles por unanimidad cuatro nuevas directrices básicas de planificación destinadas a mejorar la preparación y la respuesta de las administraciones públicas ante algunos de los riesgos con mayor potencial de impacto para la población.

Las nuevas directrices regulan la planificación ante accidentes graves con sustancias peligrosas, riesgos sísmicos, riesgo volcánico y autoprotección, según ha informado el Ministerio.

Los textos deberán recibir posteriormente el visto bueno del Consejo de Ministros para incorporarse al proceso de actualización del Sistema Nacional de Protección Civil impulsado por el Ministerio del Interior. Su aprobación es el resultado del trabajo conjunto de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias.

Grande-Marlaska, ha destacado que la protección civil constituye hoy uno de los "pilares esenciales" de la seguridad nacional. "Estas directrices son el resultado de un esfuerzo colectivo que permitirá avanzar en una respuesta más eficaz y coordinada ante riesgos cada vez más complejos", ha añadido.

Por su parte, la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha subrayado que la aprobación unánime de estas directrices refleja "la fortaleza del Sistema Nacional de Protección Civil y la voluntad de cooperación entre todas las administraciones" para seguir avanzando en una planificación basada en la prevención, el conocimiento y la protección de las personas.

La nueva directriz de accidentes graves con sustancias peligrosas establece el marco común de planificación para la prevención y gestión de accidentes en instalaciones que fabrican, almacenan o manipulan sustancias peligrosas.

Actualiza los criterios de actuación ante incidentes como fugas tóxicas, incendios, explosiones o vertidos contaminantes, refuerza los sistemas de alerta e información a la población y mejora la coordinación entre administraciones, servicios de emergencia y empresas afectadas.

La directriz de riesgo sísmico fija los criterios básicos para la planificación ante terremotos y fenómenos asociados, impulsando el análisis de vulnerabilidad, la preparación operativa, los sistemas de alerta y la protección de infraestructuras críticas y servicios esenciales.

El texto sobre riesgo volcánico actualiza los procedimientos de actuación ante procesos eruptivos e incorpora medidas de vigilancia científico-técnica, alerta temprana, protección de la población, planificación de evacuaciones y gestión de emergencias de larga duración.

La cuarta directriz, sobre autoprotección, define criterios y fija requisitos mínimos que guíen la elaboración de los planes de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia del ámbito de protección civil.