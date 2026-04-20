Más de 100 ONG ecologistas piden "objetivos ambiciosos y medidas eficaces" para la restauración de ecosistemas. - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de organizaciones --entre ellas Ecologistas en Acción y WWF-- han publicado este lunes un manifiesto en el que advierten del debilitamiento de las políticas ambientales y exigen situar la restauración ecológica en el centro de la agenda pública. En concreto, piden "objetivos ambiciosos y medidas eficaces" para la recuperación de ecosistemas degradados.

El texto, titulado 'Nos levantamos con la naturaleza' e impulsado por la Alianza por la Restauración de la Naturaleza, alerta de que se están "erosionando" normativas y marcos de protección europeos bajo argumentos como la "simplificación" o la "competitividad", lo que a su juicio "pone en riesgo las normativas estatales y autonómicas de protección de la naturaleza y favorece actividades de alto impacto sobre ecosistemas y territorios".

"Estas dinámicas responden a un modelo que prioriza beneficios económicos a corto plazo de unos pocos frente al interés general, la salud pública y la protección de los ecosistemas", subrayan las organizaciones.

Frente a esta situación, reclaman situar la restauración ecológica en el centro de la acción política y social. Según dice, esta debe abordarse como una política pública integral, orientada a recuperar funciones ecológicas, reforzar la resiliencia de los territorios frente a la crisis climática y contribuir al bienestar social, evitando al mismo tiempo impactos sociales no deseados; "es decir, sin dejar a nadie atrás".

En este sentido, apuestan por transformar la preocupación en acción colectiva. Por ello, hacen un llamamiento a la ciudadanía y a colectivos a sumarse al manifiesto y a organizarse en una Semana de Acción por la Naturaleza, que tendrá lugar del 30 de mayo al 7 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente.

Con este proceso, buscan impulsar movilizaciones y acciones en todo el territorio que visibilicen problemáticas ambientales, promuevan iniciativas de restauración de entornos cercanos y refuercen la cooperación entre actores sociales.

Las organizaciones han lanzado este manifiesto mientras paralelamente los países europeos preparan sus Planes Nacionales de Restauración de la Naturaleza, que deben presentar ante la Comisión Europea antes de finales de agosto de 2026.

Esta norma se deriva del reglamento europeo relativo a la restauración de la naturaleza, de 2024, que tiene como objetivo restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE de aquí a 2030, y todos los ecosistemas que lo necesiten antes de 2050.