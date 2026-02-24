Más de 100 organizaciones piden que España se sume al Tratado sobre Combustibles Fósiles rumbo a Santa Marta (Colombia)

Archivo - Chongqing, China. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 100 organizaciones de la sociedad civil española, entre ellas WWF, Greenpeace y Amnistía Internacional, han pedido este martes al Gobierno que se sume al Tratado sobre los Combustibles Fósiles a dos meses de la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles, que tendrá lugar en el puerto carbonífero colombiano de Santa Marta del 24 al 29 de abril de 2026.

Además, han solicitado que se comprometa a ejercer liderazgo político en la Conferencia de Santa Marta y, de manera más amplia, a que impulse en la Unión Europea (UE) un mecanismo internacional vinculante que establezca una eliminación progresiva, planificada y justa de los combustibles fósiles. Así lo han hecho a través de la declaración 'Por una transición justa de los combustibles fósiles' presentada hoy en un acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Desde Alianza por el Clima, Javier Andaluz Prieto ha señalado que el sistema actual "no funciona" ya que las negociaciones para abandonar los combustibles fósiles se retrotraen tres décadas y paralelamente la producción y la financiación de los combustibles fósiles siguen aumentando. A su juicio, no hay que dejar la transición energética en manos del mercado.

"Necesitamos un plan claro, vinculante y basado en la equidad para salir de nuestra dependencia de la extracción fósil sin dejar atrás a ningún país, trabajador o comunidad. España tiene la oportunidad de asumir un papel determinante en Europa y en el mundo sumándose al Tratado sobre los Combustibles Fósiles antes o durante la histórica Conferencia de Santa Marta. El momento es ahora", ha recalcado.

Por su parte, la coordinadora de la campaña del Tratado sobre los Combustibles Fósiles en España, Ester Galende, ha afirmado que con esta declaración la sociedad civil española envía un mensaje claro al gobierno: España debe llegar a Santa Marta como un país dispuesto a ejercer su liderazgo en materia climática y promover la creación de un nuevo instrumento internacional vinculante para acelerar una transición justa global.

"Nuestro país tiene hoy la oportunidad y la responsabilidad de sumarse al llamamiento por un Tratado sobre los Combustibles Fósiles. No hablamos solo de clima; hablamos de justicia social, de soberanía energética y de coherencia política. Santa Marta debe ser el momento en que nuestro país dé ese paso valiente y necesario", ha indicado.

El encuentro, impulsado por la campaña del Tratado sobre los Combustibles Fósiles en España junto a Alianza por el Clima, ha reunido a voces destacadas de la academia, la política y la sociedad civil para posicionar la salida de los combustibles fósiles en el centro del debate público y político a dos meses de la conferencia en Santa Marta, que se desarrollará del 24 al 29 de abril de 2026 y será co-organizada con Países Bajos.