Más de 110.000 personas evacuadas o confinadas y 81.000 hectáreas quemadas en los incendios de Madrid, Ávila y Castellón

Varias personas desalojadas del municipio de Aldea del Fresno - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales activos en Madrid, Ávila, Toledo y Vall d'Uixò (Castellón) afectan ya a más de 110.000 personas que han sido evacuadas o confinadas y a más de 81.000 hectáreas.

La gran mayoría de los afectados, unos 95.000, son residentes de localidades de Madrid, Ávila y Toledo, mientras que los otros 16.000 son de Castellón.

Según datos de este domingo del Ministerio del Interior, los incendios de Madrid, Ávila y Toledo afectan a un total de 89.763 personas, de las que 59.896 han sido evacuados de sus municipios, mientras que otros 29.867 han sido confinadas en sus casas.

En concreto, el incendio de la sierra oeste madrileña afecta a unas 50.741 personas, de estas han sido evacuadas 29.609 personas y confinadas 21.132. En el caso del incendio de Ávila, este fuego ha dejado por el momento a unos 34.000 afectados, de los cuales alrededor de 8.735 son confinados y 25.087 desalojados.

En el caso del incendio que asola la provincia de Toledo, las llamas han obligado a evacuar a 5.200 personas.

A estas cifras hay que sumar las 16.000 personas evacuadas a causa del incendio declarado este sábado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó, que también provocó que 18 municipios y barrios tuvieran que ser desalojados.

Los municipios desalojados a causa de este fuego, que ha penetrado en el parque natural de la Serra d'Espadà, son los siguientes: Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Almedíjar y Azuébar, Chóvar y urbanizaciones de Betxí, y algunas zonas de la Vall d'Uixó. Además, están confinados los municipios de Betxí y La Vall d'Uixó.

MÁS DE 81.000 HECTÁREAS AFECTADAS

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, informó este domingo de que la emergencia por el fuego que afecta a Madrid, Ávila y Toledo, que se está gestionando como si fuera un único incendio, alcanza ya las 77.000 hectáreas afectadas y un perímetro de 280 kilómetros, en el marco de una situación declarada de interés nacional.

Por su parte, el incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) sigue en marcha y ha arrasado ya unas 4.300 hectáreas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que las zonas afectadas por los incendios se reconocerán como "zonas gravemente por emergencias de protección civil" en el próximo Consejo de Ministros.

Los 32 grandes incendios forestales registrados en España en lo que van de año han afectado a 152.678 hectáreas, frente a las 24.133 que se calcinaron en el mismo periodo de 2025, lo que significa multiplicar por seis la cifra.