Más de 18.000 voluntarios ultiman preparativos para hacer llegar el mensaje del Papa: "Es un reto y se ha conseguido"

Preparativos para la visita del Papa, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El responsable del reclutamiento y selección de voluntarios para la visita del Papa León XIV a España, Jesús Vidal, ha contado cómo ha sido el proceso de organizacion de los voluntarios que van a colaborar estos días -18.600 personas de las cuáles más de 16.000 ya han recogido sus credenciales, kit y cometido- , preparando eventos eventos que van a albergar un millón de personas en apenas dos meses".

Vidal ha subrayado, en declaraciones a Europa Press Televisión, que "ésto es un reto y se ha conseguido", gracias al trabajo conjunto de equipos con "distintos carismas" que han "trabajado todos en conjunto como una Iglesia". "Estamos haciendo que muchos católicos puedan recibir el mensaje del Papa sin preocuparse de nada más, esa es la labor del voluntario", ha añadido.

El responsable ha explicado que el proceso de organización ha sido "brutal" y ha comenzado hace casi tres meses, cuando "empezaron a apuntarse los primeros voluntarios", aunque el reclutamiento de un equipo de coordinadores se inició en enero.

Los voluntarios han sido clasificados en varias categorías según sus funciones: "acogida de peregrinos en sedes de instituciones, acogida de peregrinos en casas particulares" y "voluntarios de TPCs, que somos nosotros, los que hemos hecho los trabajos de preparación y cierre de estos eventos".

Para identificarlos visualmente, se ha establecido un código de colores: "Naranja para el voluntario base, azul para los voluntarios de discapacidad, verde para los de comunicación, rojo para los jefes de equipo".

Respecto a la motivación de los voluntarios, Vidal ha afirmado que "cuando te dicen hay que hacer este trabajo a la gente le hace mucha ilusión" y ha explicado que "el voluntario facilita el trabajo a los demás y hace el trabajo por amor a los demás y por amor a Dios". Ha concluido expresando su satisfacción: "Todos están súper ilusionados y la verdad es que tenemos una satisfacción del deber cumplido espectacular".