Más de 2.500 efectivos estatales integran el dispositivo de seguridad para la final de la Copa del Rey en Sevilla

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en rueda de prensa ante la final de la Copa del Rey. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SEVILLA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha presidido la reunión de coordinación celebrada en la sede de la institución para ultimar el dispositivo de seguridad con motivo de la final de la Copa de S.M. el Rey, que se disputará en el Estadio de La Cartuja el próximo sábado 18 y enfrentará al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad, un encuentro para el que el Estado ha movilizado a más de 2.500 efectivos públicos.

Según ha recogido la Subdelegación en una nota, el operativo ha reunido a representantes de Policía Nacional, Guardia Civil, Dirección General de Tráfico, Aena, Renfe, Adif, Casa Real, Real Federación Española de Fútbol, Policía Local de Sevilla y Santiponce, así como los clubes participantes y servicios de emergencias y sanitarios, entre otros.

El dispositivo se desarrollará desde la mañana del 17 de abril y hasta el 19 de abril, periodo en el que se concentrarán los desplazamientos de las aficiones, la celebración del encuentro y la posterior operación retorno.

El operativo incluye igualmente dispositivos específicos para el movimiento de autoridades, con requisas preventivas, así como el seguimiento informativo de las actividades no oficiales vinculadas al evento.

La coordinación general se llevará a cabo a través del Centro Operativo Complejo (COC), en conexión con los centros de mando (COS y COTA), permitiendo el seguimiento permanente de incidencias y la adopción de decisiones en tiempo real.

MÁS DE 2.500 EFECTIVOS DEL ESTADO

La Policía Nacional constituye el principal componente del dispositivo, con un despliegue de 1.617 agentes dedicados a la seguridad ciudadana, el control de accesos y la prevención de conductas delictivas en los principales puntos de concentración.

Su presencia se centrará especialmente en el entorno del estadio, las estaciones de transporte, las zonas hoteleras, las áreas de ocio y los espacios reservados a la concentración de aficionados.

La Guardia Civil participará con un total de 679 efectivos, cuya actuación se desarrollará tanto en la ciudad como en su área de influencia, con especial atención a la seguridad en carreteras, áreas de servicio, control de desplazamientos y vigilancia del aeropuerto de Sevilla-San Pablo, uno de los puntos clave del dispositivo.

En el aeropuerto, AENA establecerá servicios continuados entre el 17 y el 19 de abril, coincidiendo con la operativa de más de medio centenar de vuelos programados durante ese periodo, con conexiones con Madrid, Vitoria, Pamplona, San Sebastián y Bilbao.

El aeropuerto permanecerá operativo durante la noche del 18 al 19 de abril y el dispositivo contempla, además del refuerzo de las plantillas en las instalaciones aeroportuarias, la separación de aficiones en zonas restringidas, controles preventivos y la inspección de instalaciones, incluidos espacios sensibles como zonas en altura y subsuelo.

En materia de tráfico, la Dirección General de Tráfico desplegará un operativo específico basado en la monitorización continua del entorno del estadio y de los principales accesos a la ciudad.

La gestión de la circulación se realizará desde el Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste, apoyado en sistemas inteligentes de transporte, con difusión de incidencias en tiempo real a través de los canales informativos y navegadores.

Asimismo, se mantendrá una estrecha coordinación con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para la regulación de itinerarios, el acompañamiento de desplazamientos y la seguridad vial.

El refuerzo del transporte ferroviario constituye otro de los ejes del dispositivo. Renfe ha previsto una oferta de más de 7.000 plazas adicionales entre el viernes y el domingo con conexiones desde Madrid y San Sebastián.