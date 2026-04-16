Más de 40 ONG denuncian la rebaja "anticientífica" de la protección al lobo en UE y reclaman "moratoria a las matanzas"

Lobos. - Europa Press/Contacto/Shane Srogi

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 40 ONG ecologistas --entre ellas, las españolas LIBERA! Asociación Animalista y Fondo para la Protección del Lobo Ibérico-- han denunciado la rebaja "anticientífica" de la protección al lobo a nivel europeo, que ha pasado de estar "estrictamente protegido" a "protegido", y han reclamado una "moratoria total de las matanzas" en el bloque comunitario.

A juicio de las organizaciones, es necesario un cambio "urgente" y "sistémico" en las políticas de la Unión Europea (UE) que reflejen las "expectativas" de la ciudadanía. "La no reclasificación (de la protección del lobo), la cuota cero para la matanza y el enjuiciamiento de la caza ilegal deben convertirse en la prioridad", han exigido.

Además, las ONG han reclamado la "total transparencia y la revelación de los intereses creados que se esconden tras la propuesta de la UE de rebajar la categoría de protección del lobo". Desde su punto de vista, estos están "presionando" a Bruselas y a varios Estados miembro para que desmantelen leyes de protección de la naturaleza "eficaces y de larga tradición", al tiempo que promueven "una narrativa engañosa de coexistencia que probablemente sirva a los 'lobbies' de la caza agrícola".

EUROPA PODRÍAN SUSTENTAR DE FORMA NATURAL "A MÁS DE 200.000 LOBOS"

Según han señalado, las "pruebas ecológicas" demuestran que Europa podría sustentar de forma natural "a más de 200.000 lobos". Sin embargo, en la década de 1970 la especie se había reducido hasta estar al borde de la extinción en la mayor parte de Europa occidental. A día de hoy, los especimenes se sitúan en unos 20.000, "un orden de magnitud por debajo de su potencial natural".

Desde los 80, la UE invierte "cientos de millones de euros en proyectos de conservación de lobos y hábitats", iniciativas que han generado "hábitats más ricos, un renovado aprecio por la vida silvestre, nuevas competencias, oportunidades de empleo, conocimientos científicos, cooperación transnacional y un progreso genuino dentro de las comunidades locales". Aún así, la especie "sigue en peligro".

Tal y como han denunciado las ONG, las pérdidas debidas a la depredación de los lobos se estiman en "sólo alrededor del 0,06/0,07% de la población total de ovejas y cabras en la UE". "El resto es narrativa política", han criticado.

En este marco, la UE no marca obligaciones para adoptar medidas preventivas contra la depredación, a pesar de destinar "millones" de euros cada año a apoyar tales iniciativas, junto con planes de compensación por las pérdidas de ganado. "Al mismo tiempo, millones más siguen fluyendo a través de la Política Agrícola Común (PAC) hacia intereses agrícolas y cinegéticos específicos, lo que socava el papel natural del lobo como biorregulador e ingeniero del ecosistema", han lamentado.

CUOTA DE CAZA CERO, "LA ÚNICA ESTRATEGIA VIABLE"

De acuerdo con las organizaciones, la rebaja del nivel de protección del lobo tiene como consecuencia concreta "la liberalización de la matanza" de estos animales. Según han dicho, "todos" los estudios científicos y los principales informes europeos coinciden en decir que "la mayoría" de los lobos que mueren en Europa "son sacrificados por los seres humanos, a través de la caza. "Los sacrificios por excepción, la caza furtiva, el envenenamiento y las colisiones en las carreteras", han avisado.

Por esta parte, han criticado que "nadie sabe" cuántos lobos "mueren" cada año en la UE. A su vez, tampoco hay una metodología europea para la recopilación de datos, "lo que dificulta la comparación de los sistemas nacionales de seguimiento y socava cualquier evaluación coherente a escala" europea.

Tal y como han recordado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha afirmado en repetidas ocasiones que la Directiva de Hábitats es una ley ecológica basada en la ciencia; que debe garantizarse un estado de conservación favorable a nivel nacional antes de que se autorice cualquier eliminación, que y los métodos de gestión letales solo son admisibles como último recurso.

"Teniendo en cuenta los datos jurídicos y científicos actuales, una cuota de caza cero es ahora la única estrategia de salida viable para los Estados miembros. La recuperación del lobo de la extinción está progresando en la actualidad, por lo que la actual tendencia a debilitar la protección estricta de los lobos revertirá estos avances y pondrá a la especie en mayor riesgo", han recalcado.

Por último, han recordado a los Estados miembros que siguen teniendo la autoridad para rechazar esta medida "y mantener una protección estricta en consonancia con la voluntad de sus ciudadanos en lugar de las políticas impulsadas por la UE y moldeadas por intereses ocultos". "Aquellos que ya han rebajado la categoría de protección de los lobos aún pueden establecer una cuota de caza cero, lo cual es plenamente coherente con las normas de la UE e internacionales. Portugal, la República Checa, Polonia, Hungría y otros países han anunciado que lo harán", han resaltado.