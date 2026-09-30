Más de 40 periodistas especializados en investigación de medios públicos europeos se reúnen en Madrid

La Red de Periodismo de Investigación de la Unión Europea de Radiodifusión - RTVE

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Red de Periodismo de Investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha celebrado su reunión anual en Madrid, en el Campus de Puerta de Toledo de la Universidad Carlos III (UC3M), con RTVE como anfitriona, en un encuentro que ha contado con la participación de más de 40 periodistas especializados en investigación de medios públicos europeos.

En la inauguración de la primera jornada de la reunión, la directora de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación de RTVE, Teresa Muñoz Guerra, ha subrayado que "el periodismo de investigación es una parte fundamental de los medios de servicio público".

Como presidenta del Comité Ejecutivo de la Red de Periodismo de Investigación, la periodista de RTVE Pilar Requena ha destacado el crecimiento de este grupo especializado a lo largo de "los últimos años". "La Red de Periodismo de Investigación ya es una marca reputada de periodismo de investigación. Nuestro hogar común está en la Unión Europea de Radiodifusión y en el servicio público", ha afirmado.

En nombre de la Universidad Carlos III de Madrid, la profesora e investigadora Uxía Carral ha agradecido a la UER y a RTVE que hayan confiado en esta universidad pública madrileña para acoger su reunión anual de trabajo y ha incidido en la necesidad de "seguir cultivando el periodismo de investigación" para conocer la verdad.

Creada en 2017, la Red de Periodismo de Investigación de la UER reúne a decenas de periodistas especializados de radiotelevisiones públicas europeas para impulsar investigaciones conjuntas internacionales, así como el intercambio de conocimientos e información.

Este grupo especializado desveló en 2025 el caso de un donante danés que engendró 197 hijos en 14 países europeos y que es portador de una variante genética cancerígena.

La Red de Periodismo de Investigación de la UER reveló en 2023 el secuestro de niños ucranianos por parte de Rusia en el marco de la guerra. Un mes después de esta investigación periodística, la Corte Penal Internacional dictó una orden de arresto internacional contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la Comisionada Presidencial para los Derechos del Niño, Maria Lvova Belova, señalados en la investigación de la Red Europea por crímenes de guerra.

El grupo europeo especializado en periodismo de investigación expuso en 2024 quiénes son los nuevos dueños del fútbol en Europa. Sus investigaciones conjuntas más recientes en 2026 han puesto de manifiesto el funcionamiento de 'Hawala', una banca clandestina del crimen organizado, y la existencia de una red de agentes desechables de Rusia reclutados desde Telegram.