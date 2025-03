Más de 500 asociaciones marchan este domingo 23 de marzo en Madrid bajo el lema 'Sí a la vida'

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 asociaciones provida se manifestarán este domingo 23 de marzo en Madrid bajo el lema 'Sí a la vida', en una marcha "sin banderas políticas" en la que quieren defender "la vida desde la concepción hasta la muerte natural".

La marcha partirá a las 12:00 horas de la calle Serrano esquina con la calle Goya y finalizará en Cibeles con Paseo de Recoletos, donde habrá un escenario con testimonios, actuaciones musicales y una suelta de globos. El lema es, como cada año, 'Sí a la vida', y estará marcada por el color verde.

Los convocantes aseguraron en la rueda de prensa de presentación de la marcha que, actualmente, sufren "persecución" en España pero precisaron que no tienen "miedo". "Esa persecución existe pero no tenemos miedo porque no estamos haciendo nada malo, estamos haciendo el bien", defendió la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre.

Entre los ejemplos de esta "persecución", Latorre citó la reforma de la ley del aborto de 2010 que ha supuesto, a su juicio, "un empeoramiento", la reforma del Código Penal en algunos campos "considerando acoso" concentrarse frente a las clínicas especializadas en aborto, la "persecución a los objetores" o el "silenciamiento".

Según señaló la Plataforma 'Sí a la Vida', el acto de celebración de este año contará con testimonios que incidirán en la necesidad de invertir en la investigación y apoyo a los pacientes con enfermedades raras y a sus cuidadores. Además, entre estos testimonios se encuentran los padres de un niño con síndrome de Prune Belly. También indica que ofrecerán su testimonio madres que siguieron adelante con su embarazo "haciendo frente a circunstancias adversas al recibir ayuda de organizaciones de apoyo a la maternidad".

El acto también contará con el tradicional minuto de silencio y suelta de globos "en memoria de las víctimas de la cultura de la muerte" y el grupo Green Velvet ofrecerá un concierto para celebrar el Día de la Vida.

Asimismo, en la marcha participarán más de 300 voluntarios que ayudan a su organización. Según apunta la Plataforma, han confirmado su asistencia organizaciones que saldrán desde ciudades como Alicante, Sevilla, Mairena de Alcor, Mérida, Cuenca, Santander, Valencia, Pamplona, Zaragoza, entre otras.

En el primer Congreso Internacional Provida, celebrado en Madrid en el 2003, tras una encuesta mundial contestada por más de 20.000 grupos y asociaciones de más de 20 países de Europa y América, se acordó declarar el 25 de marzo el Día Internacional de la Vida.

Así, en 2011 se acordó crear la Plataforma Sí a la Vida para que todas las organizaciones celebraran unidas este día. Durante estos años, se han ido adhiriendo diferentes asociaciones, nacionales e internacionales, de defensa de la vida desde su inicio a su fin natural.