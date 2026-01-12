Más de 600.000 personas visitaron el Real Jardín Botánico-CSIC en 2025, récord histórico en su 270 aniversario

Archivo - Visitantes en el Real Jardín Botánico - EN EL REAL JARDÍN BOTÁNICO - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Jardín Botánico (RJB) ha reunido más de 600.000 personas en 2025, el año de su 270º aniversario, lo que implica un récord histórico de visitas en las últimas tres décadas --desde que se lleva registrando el número anual de visitantes-- y posiciona al centro entre los diez museos más visitados de España, según ha informado la institución.

Con esta cifra, la entidad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es el jardín botánico del país con el mayor número de personas usuarias. Así, se convierte en el quinto museo de la Comunidad de Madrid más frecuentado después del Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Thyssen- Bornemisza y el Museo Arqueológico Nacional.

De los 635.378 visitantes de 2025, más de 36.000 personas participaron en las actividades programadas desde la Unidad de Cultura Científica, casi 20.000 personas estuvieron en cerca de un millar de visitas guiadas y poco más de 16.000 en 766 talleres. Además, 24.860 personas visitaron el Jardín en uno de los 757 grupos sin guía que se contabilizaron el pasado año.

"Como una institución pública, el centro tiene un compromiso social con colectivos desfavorecidos, en situación delicada o personas con discapacidad", ha señalado la directora del Real Jardín Botánico-CSIC, María Paz Martín. En este sentido, ha apuntado que 89.409 fueron entradas gratuitas y 76.368 personas lo hicieron las mañanas de los martes, cuando la entrada es libre.

En esos dos datos están incluidas las personas que participaban en programas, proyectos y eventos de divulgación científica como 'El jardín accesible', 'Empower Parents', 'PequeZine Natural', 'La Noche Europea de las Investigadoras e Investigadores de Madrid', 'Día Internacional de la Fascinación por las Plantas' o 'Semana de la Ciencia y la Tecnología', entre otros, además de la jornada de puertas abiertas celebrada el 17 de octubre, día de la fundación del Real Jardín Botánico.

Por meses, como de costumbre, abril es el preferido por los visitantes, aunque el año pasado se superaron todas las previsiones. Solo ese mes el número de visitas llegaba casi a las 109.000 personas. Después, en el mes de mayo, el centro recibió 89.343 visitas y en junio, el último mes de primavera, tuvo 58.409.

Respecto a la estación otoñal, octubre sigue siendo el mes más visitado, con 64.779 personas y le sigue septiembre con 54.707. En cualquier caso, meses que suelen tener menos visitas han sobrepasado las 20.000 visitas, por ejemplo, en febrero se superaron las 33.000.

Las exposiciones organizadas en el Pabellón Villanueva han reunido en el último año 255.000 personas. Solo sala expositiva María Teresa Telleria ha rondado las 60.000 visitas. Además, las dos últimas muestras que concluían este fin de semana, han sumado 70.865 visitas entre septiembre y diciembre. La primera de estas, ha presentado 26 mujeres en las ciencias, artes y letras, organizada en colaboración con Jakiunde, la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras del País Vasco, y KOS. Por su parte, la segunda fue 'Entre la oscuridad, la alienación y el frío' de Magdalena Correa.

De esta forma, Paz Martín, ha expresado que el récord en visitantes "supone una alegría para toda la comunidad científica y técnica del RJB en el año del 270º aniversario de su creación por el respaldo que supone a la labor que se realiza en los campos de la investigación, la conservación, la educación y la divulgación científica".