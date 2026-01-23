Más de 80 carreteras afectadas por la nieve en ambas direcciones, 14 en la red principal

Archivo - Una quitanieves e - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de carreteras afectadas por el temporal de frío y nieve que se registra en buena parte de España se ha elevado a más de 80 carreteras en ambas direcciones.

De las más de 80 carreteras afectadas por el temporal, catorce se encuentran en la red viaria principal, según ha informado esta tarde la Dirección General de Tráfico (DGT).

En estos momento está prohibido el acceso a camiones en la A1 en Madrid en El Molar; en la A2 en Guadalajara en Alcolea del Pinar hasta Soria en Arcos del Jalón; en la AP1 en Burgos entre la capital de la provincia y Miranda de Ebro; en la AP6 en Madrid en Guadarrama hasta Ávila en Adanero; en la A52 en Zamora en Benavente hasta Orense en Verín; en la A6 en Zamora en Benavente hasta Lugo en Pedrafita do Cebreiro y en Zamora en Benavente hasta Ávila en Adanero; y en la A50 en Ávila en Adanero hasta Salamanca en Santa Marta de Tornes.

Además transitable con precaución, en León la A66 en Cembranos, la A231 en Onzonilla, y la AP66 en Caldas de Luna. En Lugo la A8 en Mundoñedo, en Cantabria la A67 en Mataporquera, y en Pontevedra la AG53 en Amear.

Ante esta situación, la DGT recomienda consultar la información del tiempo y del tráfico antes de emprender la marcha, no hacer desplazamientos innecesarios y no olvidar llevar cadenas o neumáticos de invierno.