Más del 84% de los españoles pide mismos controles en materia publicitaria para RRSS, plataformas y TV, según un estudio

Más del 84% de la población española afirma que le gustaría que el Gobierno ejerciera los mismos controles a las redes sociales y a las plataformas en materia de publicidad que ya se están ejerciendo con la televisión.

Así se desprende del 'Barómetro sobre la percepción de la publicidad en TV', que ha presentado este jueves el consejero delegado de Dos3, Chema García, en el marco de la jornada anual de UTECA bajo el título 'La publicidad ante la jungla digital: oportunidades, retos y riesgos', celebrado en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid.

Entre los resultados de esta investigación realizada en colaboración con Sigma Dos, García ha destacado que nueve de cada diez entrevistados están a favor de que los 'influencers' y 'youtubers' "cumplieran la ley en materia de publicidad y de protección de los menores".

El estudio, realizado en septiembre con más de 1.200 entrevistas, pone de relieve que más de 42,5 millones de personas vieron la televisión en septiembre, lo que supone el 90,4% de la población de España. Cada día, los espectadores vieron una media de 2,4 horas de televisión.

Asimismo, Chema García ha indicado que la televisión "es el canal de comunicación elegido por la mayoría para informarse con rigor, con veracidad, para saber lo que sucede en España y en el resto del mundo, para no estar engañados". Además, según ha asegurado, es el medio de comunicación "donde a la gente le gusta acercarse para entretenerse".

Respecto a la responsabilidad y el servicio público, el consejero delegado de Dos3 ha puesto de relieve que la sociedad española valora especialmente el mayor control que ejerce la televisión sobre sus propios contenidos y que el 94% de los encuestados dice que es "importantísimo y necesario" que haya una televisión gratuita que "permita acceder a contenidos de calidad sin tener que pagar".

Preguntados sobre en qué canal de comunicación suelen recordar mejor los anuncios, el estudio revela que la televisión es señalada por un 72,4% frente a un 14,8% que apunta a las redes sociales. Según ha indicado García, se produce una "relación de confianza" entre el espectador y el anuncio, que consideran "más convincentes".

Sobre el canal de comunicación más eficaz para resaltar la calidad y fortaleza de una marca, el 70% de los encuestados apunta a la televisión "porque los anuncios son efectivos, de calidad y además refuerzan la marca". "Esto es una idea que no solo está en las edades más adultas, también está en las edades más jóvenes", ha subrayado.

En relación con el canal de comunicación dónde los anuncios resultan más impactantes, emotivos y espectaculares, Chema García ha destacado que el 73% de los encuestados señala a la televisión, frente a menos del 20% de redes sociales. Además, para el 63% de los españoles, la televisión es el medio en el que las marcas son percibidas como de confianza.

Por otro lado, un 61% de los encuestados afirma que presta más atención a los anuncios cuando se publicitan en televisión y ocho de cada diez coinciden en que a la hora de ver un spot es más atractivo en televisión que en un móvil o una tablet.