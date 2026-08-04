Más de mil ceutíes participan en una ofrenda de flores a la Virgen de África con vigilancia reforzada

CEUTA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

En torno a mil personas se han desplazado en la tarde de este miércoles al Santuario de la Virgen de África para participar en la ofrenda de flores a la Patrona de la ciudad, que este miércoles saldrá en procesión por las calles del centro.

Las inmediaciones del templo han contado con vigilancia reforzada para evitar incidentes en mitad de la crisis migratoria que sacude la ciudad desde que la pasada semana entraran 75.000 personas desde Marruecos de manera irregular --según la última actualización del ministro del Interior--.

Agentes de la Policía Nacional y Protección Civil se han desplegado en los accesos a la zona, y han contado con el apoyo de la Policía Local para el control del tráfico.

Los efectivos se han mantenido atentos durante una celebración que ha dado comienzo a las 20.00 horas a las puertas de la iglesia. Allí, centenares de personas de todas las edades, en su mayoría ancianos y familias al completo, han tomado asiento en las sillas colocadas para disfrutar de la ofrenda.

Más de mil personas, muchas de ellas mujeres vestidas en traje de flamenca, se han unido a la fila creada para llevar ramos de flores a la Virgen de África, que ha sido llevada sobre su paso por una cuadrilla de costaleros a las puertas de su santuario.

Allí, el primero en colocar su ofrenda ha sido el presidente del Gobierno local, Juan Vivas, seguido de sus consejeros y diputados del PSOE y el grupo local Ceuta Ya! También han participado el diputado del PP por Ceuta en el Congreso, Javier Celaya, y los senadores populares por Ceuta, Cristina Díaz y Abdelhakim Abdeselam.

La ofrenda de flores ha estado precedida por una breve intervención de los principales responsables de la Iglesia Católica en Ceuta. A la cabeza, el administrador apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Ramón Darío Valdivia, y el vicario general de la ciudad, Francisco Fernández Alcedo.

La ofrenda ha contado con las actuaciones de cuatro academias de baile flamenco de la ciudad, como marca la tradición.

En primera fila ha estado desde primera hora María del Carmen Navas. Una "caballa" --como se conoce a los ceutíes-- de 83 años que ha acudido con su marido: "Como todos los años, gracias a dios, la vamos a ver otra vez".

Navas no tuvo dudas al saber que la Hermandad de Nuestra Señora de África mantenía la ofrenda de flores. A pesar de las circunstancias, supo que debía acudir. "No nos merecemos otra cosa", ha comentado sobre la decisión de celebrar el acto pese a la crisis migratoria.

EN MITAD DE LA ANORMALIDAD

Mientras ceutíes de todas las edades llevaban flores a su Patrona, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recibían el aviso de que se avistaba humo en el monte en una de las barriadas donde aún deambulan miles de migrantes, Benítez.

El incendio, que ha sido sofocado con éxito, se generó en una zona de cañaverales a pocos kilómetros del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), en cuyos alrededores la Policía y el Ejército retienen a más de mil personas para evitar que se desplacen al corazón de la ciudad.

Pese a que desde el Gobierno local insisten en informar de que la normalidad aún no ha llegado a Ceuta, donde la calma del centro contrasta con la sensación de inseguridad de las barriadas, tomaron la decisión de continuar con los principales actos en honor a su Patrona.

Tras anunciarse la cancelación de la Feria de Ceuta, enmarcada en las Fiestas Patronales, la Hermandad de Nuestra Señora de África anunció que, al menos, se mantendrían la tradicional ofrenda de flores y la procesión del 5 de agosto.

Este miércoles es festivo en Ceuta, con motivo del Día de su Patrona. Está previsto que la imagen sea transportada por sus costaleros alrededor del centro de la ciudad en un recorrido que contará con refuerzos de vigilancia, como ha ocurrido con el acto de este martes.

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