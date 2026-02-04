Massimo Musolino (Mediaset España) se jubila el próximo mes de marzo tras más de 24 años en la compañía

El Consejero Delegado De Gestión Y Operaciones De Mediaset España, Massimo Musolino. - MEDIASET ESPAÑA

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Gestión y Operaciones de Mediaset España, Massimo Musolino, pondrá fin a su vida laboral con su jubilación el próximo mes de marzo.

Así lo ha anunciado este miércoles Mediaset España, grupo al que llegó por primera vez en 1994 y al que lleva vinculado de manera ininterrumpida desde hace 24 años.

A punto de cumplir 67 años, el directivo anunciará formalmente su decisión en el próximo consejo de administración de la compañía, que ha destacado su "brillante trayectoria, marcada por su eficiente gestión de los recursos" y las transformaciones de los últimos años.

En este sentido, Mediaset España ha puesto el acento en la reconversión de Gestevisión Telecinco en Mediaset España y la reciente integración del grupo en el conglomerado de medios de comunicación MFE-MediaForEurope.

"Mediaset España expresa su profundo reconocimiento por la dedicación, compromiso y liderazgo que Massimo Musolino ha demostrado a lo largo de su amplia y exitosa trayectoria en el grupo y le desea lo mejor en esta nueva etapa personal", ha expresado.

Licenciado en Ciencias Económicas y Bancarias por la Universidad de Siena y MBA por la Escuela Empresarial de la Universidad de Turín, inició su carrera profesional en la compañía Sirio Group s.p.a. de Milán, antes de incorporarse a la Dirección de Planificación y Control de Fininvest s.p.a.

En marzo de 1994 se trasladó a España como responsable de la Dirección de Control de Gestión de Gestevisión Telecinco S.A., y dos años después fue nombrado director de Operaciones y Control, cargo que desempeñó hasta convertirse en 1998 en subdirector general de Gestión de Telecinco.

Tras un breve regreso a Italia en RTI, compañía que gestiona los canales de televisión del Grupo Mediaset, volvió a Gestevisión Telecinco en 2002, donde ha liderado desde entonces la gestión y las operaciones del grupo Mediaset España hasta poner fin a su etapa laboral.