Mateo (RTVE) defiende que TVE está informado sobre "todos los problemas a los que se enfrenta el Gobierno"

25/09/2018

MADRID, 25 Sep.

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha afirmado este martes 25 de septiembre que RTVE está informando sobre "todos los problemas a los que se enfrenta el Gobierno" de Pedro Sánchez y los "errores que puede haber cometido".

"No sé lo que ven ustedes en televisión. No creo que sea la información mas favorable al Gobierno" Así lo ha puesto de manifiesto Rosa María Mateo, en el marco de su primera comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario y sus Sociedades, celebrada en el Congreso de los Diputados.

La máxima responsable se RTVE se ha expresado así al ser preguntada por la diputada 'popular' María del Carmen Navarro, quien ha acusado de la Corporación de "venir en auxilio del Gobierno para atenuar y acolchar los peores efectos del desvarío". "En TVE se han dado los problemas con la tesis del presidente o las acusaciones de plagio en su libros, la dimisión de la ministra de Sanidad", ha replicado Mateo, entre otros "temas espinosos" para el Ejecutivo.

Por su parte, la senadora de Foro Asturias Rosa María Domínguez de Posada ha defendido que las televisiones públicas "necesitan una renovación" en su funcionamiento, advirtiendo a PSOE y Podemos de que no se puede "hacer lo mismo" que se venía criticando y ha rechazado "el centenar" de ceses. A este respecto, Mateo se ha mostrado de acuerdo con que RTVE "debe ser un servicio público".

"No se ha barrido ni se ha depurado a nadie", ha indicado, para después añadir que se han hecho los cambios "mínimos imprescindibles" animando a los parlamentarios "a denunciar si se produce algún caso de censura en los informativos". Además, ha defendido los nombramientos de Begoña Alegría y Raúl Heitzmann, como directores de los servicios informativo de TVE y de RNE, respectivamente, para recuperar el "prestigio".

El senador del PDeCAT Joan Bagué ha planteado a Rosa María Mateo qué actuaciones se están llevando a cabo para superar, a su juicio, la "manipulación" de la etapa anterior. La máxima responsable de RTVE ha respondido que las actuaciones son las "necesarias" para que los ciudadanos puedan tener "una información veraz, objetiva, plural e independiente". "Si sigue los informativos de TVE, comprobará que ahora sí son plurales", ha recalcado.

La administradora única ha recordado que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro dijo en el senado: "Si no le gustan los informativos de TVE, cambien de canal". "Yo les digo en esta sede parlamentaria: No cambien de canal. Vean y escuchen la radio y la televisión publica porque nos vamos a esmerar para volver a ser referencia informativa", ha subrayado.

INSTRUCCIONES DEL PARLAMENTO

En su intervención, el portavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz, ha preguntado a Mateo sobre si ha recibido instrucciones para este cargo. "No he recibido instrucciones más que las de este Parlamento, el encargo de administrar la Corporación con diligencia y responsabilidad", ha recalcado. Mateo ha recordado que el mandato-marco de RTVE está prorrogado, y ha añadido que está a la espera de que aprueben uno que sirva "de guía" para ella y para la Presidencia que salga del concurso público.

Preguntada sobre la política de contrataciones de colaboradores, Mateo ha aclarado que se ha contratado a tres personas, "las tres funcionarios públicos" que volverán a su puesto cuando termine su contrato. Guillermo Díaz ha concretado que se refería a los tertulianos a los que se les ha comunicado que no se contará con ellos. "Yo a los colaboradores no les considero como contratados", ha indicado la responsable de RTVE, para defender que la pluralidad pasa por que no estén siempre los mismos expertos.

Desde Unidos Podemos (GCUP-EC-EM), la senadora Vanessa Angustia ha interpelado sobre las medidas de "regeneración democrática" que se van a acometer, para lo cual considera "imprescindible" la transparencia. Según ha recalcado Rosa María Mateo, está "plenamente" comprometida "con los principios de transparencia y el acceso de los ciudadanos a la información de carácter público". Así, ha recordado que su retribución está publicada en el portal de Transparencia y en la web, y que ha renunciado a un completo vinculado a objetivos.

En relación con las razones por las que ha decidido mantener a Eladio Jareño como director general de TVE le ha preguntado la senadora de la formación 'morada' Pilar Lima. En este sentido, la administradora única de la Corporación pública ha destacado que "por criterios profesionales" y porque cree en el "pluralismo".

Consciente de que mantener a Jareño "ha sido criticado en distintos frentes", Rosa María Mateo ha informado de que al tomar posesión del cargo Jareño había elaborado la programación del último trimestre de 2018 y la del primero de 2019, por lo que considera que él debe "defenderla". No obstante, ha afirmado que "si demostrara que no es digno" del puesto, prescindiría de él. "Ha hecho un buen trabajo profesional", ha subrayado.

De nuevo por los criterios seguidos para los nombramientos en la Corporación RTVE ha preguntado los socialistas José Miguel Camacho y Lidia Guinart. En este sentido, la máxima responsable de la Corporación ha insistido en que el objetivo ha sido "mantener la estructura básica del organigrama" contando con los trabajadores de RTVE.

"PRINCIPIOS PARA MÍ QUE LOS ESTRICTAMENTE PROFESIONALES"

"No hay más principios para mí que los estrictamente profesionales", ha zanjado, para después añadir que era "imposible" mantener en su cargo a los anteriores por las denuncias sobre manipulación que, según ha defendido, acumulaban.

Respecto a la contratación de personal proveniente de empresas privadas, la socialista Alicia Piquer ha preguntado qué número de ellas se ha producido desde que su llegada. "No hemos contratado a ninguna persona del sector privado. Se han hecho tres contrataciones externas del sector público y ninguna de ellas es periodista", ha manifestado, para después agregar que en la etapa anterior hubo 58 contrataciones externas (10 del sector público y 48 del privado).

Desde la formación 'popular', los disputados y senadores han interpelado por los criterios seguidos para justificar la "avalancha" de cambios en los servicios informativos de RTVE y por los motivos por los que se han dado "tantas muestras de desconsideración" hacia los profesionales de RTVE en el "aluvión" de ceses. En concreto, el portavoz del PP en esta materia, Ramón Moreno, le ha recriminado haber "autorizado y consentido una purga" en RTVE que "no tiene precedentes", en un "ejercicio de pura revancha y desquite".

Sobre las previsiones acerca de emitir las series "aparcadas y guardadas en el congelador" relacionadas con la II República española y la Guerra Civil ha cuestionado el diputado de GCUP-EC-EM Ricardo Sixto. Rosa María Mateo ha afirmado que las ha visto "todas", aunque algunas son un poco "flojas" y han sufrido el "paso del tiempo". En concreto, ha dicho que se está estudiando la forma de emitir '14 de Abril. La República' y el resto.