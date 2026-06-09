Mayo de 2026 fue "un mes de contrastes": la mínima más baja fue de -8,6ºC y la máxima más alta, 41,1ºC

En pleno mayo, turistas recorren las calles de Sevilla buscando sombra y agua. A 27 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - María José López - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pasado mes de mayo fue "un mes de contrastes", según ha señalado este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de un mensaje en 'X'. En concreto, la mínima más baja fue de -8,6ºC y se registró el sábado 16 en Cap de Vaquèira (Lleida). En el otro extremo, la máxima más alta alcanzó los 41,1ºC en Montoro (Córdoba) el sábado 30.

Por otro lado, el organismo estatal también ha explicado que la precipitación máxima diaria se registró el miércoles 6 en Los Sauces (La Palma), donde se recogieron 86,6 litros por metro cuadrado (l/m2). Mientras tanto, la máxima mensual se dio en Valcarlos / Luzaide (Navarra), donde cayeron a lo largo de todo mayo 176,6 l/m2.

La insolación mensual más alta se registró en Huelva, que recibió 178,8 horas de sol durante el mes pasado. Menos de la mitad llegó a Llanes (Asturias), que se quedó en 165,7 horas. Por último, AEMET ha indicado que la racha máxima de viento de mayo fue la que se dio el sábado 2 en el Mirador del Cable (Picos de Europa, Cantabria), donde se llegó a 112 kilómetros por hora (km/h).