Mayo finalizó rompiendo récords por toda España de temperaturas máximas y mínimas de series de más de 80 años

Turistas se protegen del calor por las calles de Sevilla. A 27 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - María José López - Europa Press

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pasado mes de mayo finalizó con altas temperaturas que bajarán un poco mañana, pero que seguirán dejando calor durante toda la semana, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

En este marco, varias estaciones registraron su récord de temperaturas máximas y mínimas más altas para este mes, registrando valores nunca antes vistos en sus más de 80 años de historia, tal y como ha añadido el organismo estatal a través de su perfil en 'X'.

"Desde el punto de vista de las temperaturas, los últimos días de mayo han sido extraordinarios", ha destacado AEMET.

De esta manera, Huesca aeropuerto batió ambos récords en una serie de 83 años (con una máxima de 35,7ºC) el día 29; Navacerrada superó en 1°C su récord anterior en 80 años de serie en la misma jornada: 26,3ºC; y Madrid-Retiro tuvo su noche más cálida desde, al menos, 1920, con termómetros que no bajaron de 20,9ºC.

El día 30, Colmenar Viejo (Madrid), con datos desde 1978, batió tanto el récord de máxima (32,8ºC) como de mínima (20,4ºC).