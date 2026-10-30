Una mayoría de españoles considera que las autoridades no están preparadas para afrontar catástrofes naturales

Archivo - Un vehículo en un campo de arrozales en las inmediaciones de la Albufera, a un mes del paso de la DANA por Valencia, a 29 de noviembre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mayoría de los españoles considera que las administraciones del Estado no están suficientemente preparadas para hacer frente a catástrofes naturales como incendios, inundaciones o tormentas, según revela un Eurobarómetro especial publicado este viernes por la Comisión Europea, que muestra que el 56% de los encuestados cuestiona la capacidad de respuesta de las autoridades nacionales y el 57% la de las administraciones regionales y locales.

En concreto, el 40% de los españoles considera que las autoridades nacionales están "no muy preparadas" para responder a este tipo de emergencias, mientras que otro 16% cree que no están "nada preparadas". Por el contrario, el 43% estima que están "muy preparadas" o "bastante preparadas", una percepción que se sitúa cuatro puntos por debajo de la media europea, del 47%.

La desconfianza es todavía mayor respecto a las administraciones regionales y locales, cuya preparación es valorada negativamente por el 60% de los encuestados, frente al 39% que considera que cuentan con las capacidades necesarias para afrontar estas situaciones. En el conjunto de la Unión Europea cuentan con mejor valoración, ya que el 51% cuestiona la preparación del mismo rango de autoridades.

Los resultados reflejan también una percepción crítica sobre la capacidad de respuesta de las instituciones comunitarias. Así, el 47% de los españoles considera que las autoridades de la Unión Europea están poco o nada preparadas para gestionar catástrofes, frente al 48% que cree que sí lo están.

Una valoración similar se observa respecto a las autoridades de ámbito mundial, cuya preparación es cuestionada por el 45% de los españoles, mientras que el 50% considera que están suficientemente preparadas para responder a desastres naturales.

El estudio, realizado entre el 26 de mayo y el 24 de junio de 2026 en el conjunto de la UE, recoge las respuestas de 26.456 ciudadanos europeos, de los cuales 1.022 fueron entrevistados en España entre el 26 de mayo y el 15 de junio, según ha explicado la Comisión Europea.

AMPLIO RESPALDO A UNA MAYOR COOPERACIÓN EUROPEA

Pese a las dudas sobre la preparación de las autoridades, los españoles muestran un amplio respaldo a una mayor cooperación europea en materia de protección civil. Así, el 97% considera importante que la Unión Europea ayude a coordinar la respuesta ante catástrofes dentro y fuera de su territorio, frente al 91% de media comunitaria.

Además, el 97% de los encuestados en España está de acuerdo con que los Estados miembro presten asistencia a otros países de la UE cuando una catástrofe supere su capacidad de respuesta, mientras que otro 97% respalda que esa ayuda se extienda también a países terceros.

En cuanto a las principales amenazas, los españoles identifican los desastres relacionados con el cambio climático, como incendios, inundaciones y tormentas, y las emergencias sanitarias, como las pandemias, como los ámbitos prioritarios para la actuación europea, ambos con un 51% de menciones.

Les siguen las emergencias químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, señaladas por el 37% de los encuestados, los terremotos y erupciones volcánicas, con un 22%, y las consecuencias de los conflictos en países vecinos, con un 20%.

SEIS DE CADA DIEZ ESPAÑOLES NO SE SIENTEN PREPARADOS

Más allá de la valoración de las administraciones públicas o de la cooperación con otros países del bloque, el Eurobarómetro revela que seis de cada diez españoles tampoco se sienten personalmente preparados para afrontar desastres o emergencias en la zona en la que viven.

En concreto, el 59% de los encuestados en España discrepa de la afirmación de que está "bien preparado" para este tipo de situaciones, frente al 40% que considera que sí cuenta con los conocimientos y recursos necesarios. En el conjunto de la UE, el porcentaje de ciudadanos que se sienten preparados asciende al 49%, nueve puntos más que en España.

A ello se suma que el 62% de los españoles reconoce estar poco o nada informado sobre los riesgos de catástrofes en su región, frente al 38% que afirma disponer de información suficiente. Solo el 3% asegura estar "completamente informado", muy por debajo del 12% registrado en el conjunto de la Unión Europea.