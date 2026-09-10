Mediaset España firma un acuerdo plurianual con Amazon MGM Studios para incorporar grandes estrenos y franquicias

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mediaset España y Amazon MGM Studios han firmado un acuerdo plurianual de adquisición de derechos para la emisión de largometrajes en los canales de televisión en abierto y las plataformas de streaming de la compañía, Mediaset Infinity e Infinity+, según ha informado el grupo, que destaca que se trata del primer acuerdo de este tipo alcanzado por el estudio desde que Amazon adquirió MGM.

"Durante muchos años, nuestra relación con Amazon ha sido sencillamente excepcional, y esta nueva alianza nos permite dar un paso más. Gracias a este acuerdo, Mediaset España se asegura una extraordinaria selección de películas de estreno y de catálogo procedentes de uno de los estudios más prolíficos y creativos de Hollywood. Estamos deseando que nuestras audiencias puedan disfrutarlas", ha asegurado Ghislain Barrois, director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España.

"Mediaset España ha sido para nosotros un socio excepcional a lo largo de los años --ha afirmado Paul Bischoff, responsable mundial de Distribución de Televisión de Amazon MGM Studios--. Este nuevo acuerdo de adquisición de derechos profundiza nuestra colaboración y pone de manifiesto la solidez de nuestros próximos estrenos cinematográficos y del catálogo de MGM".

El acuerdo permitirá acceder al catálogo de largometrajes recientes y de próximo estreno de Amazon MGM Studios, incluidas tanto las películas estrenadas en salas como las producciones lanzadas directamente en plataformas de streaming, además de una amplia selección de títulos premium de catálogo.

Durante el primer año de vigencia del acuerdo, Mediaset España incorporará títulos como 'Proyecto Salvación', 'He-Man y los Masters del Universo', 'Las ovejas detectives', 'Beekeeper 2: El protector' y 'Jack Ryan, de Tom Clancy: Guerra encubierta'.

Asimismo, el acuerdo incluye el acceso a algunas de las franquicias cinematográficas más icónicas del catálogo de MGM, entre ellas James Bond, Tomb Raider y la trilogía de El Hobbit.