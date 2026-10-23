Mediaset reclama la "aplicación estricta" de la EMFA sobre medición de audiencias y pide "metodologías consensuadas"

El presidente de Mediaset España, Mario Rodríguez. - MEDIASET ESPAÑA

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mediaset España ha defendido la "aplicación estricta" de los principios del artículo 24 del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA) que regula los sistemas de medición de audiencias, "promoviendo metodologías consensuadas entre los agentes del mercado para garantizar datos fiables y comparables".

Así lo ha indicado este viernes el grupo de comunicación tras su participación en el evento 'Medición de audiencias en el ecosistema digital: transparencia, comparabilidad y pluralismo en la aplicación del artículo 24 de la EMFA' organizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En su intervención, el presidente de la compañía, Mario Rodríguez, ha indicado que "cuando distintas mediciones cross-media se integran en un dato integrado final, esa integración debe encomendarse a un tercero independiente, una JIC (Joint Industry Committee) en la que estén presentes de forma equilibrada y proporcionada todos los actores del sector --anunciantes, agencias, editores-- que encuentre soluciones de consenso en cuanto a metodologías y procesos y cree y mantenga un estándar de medición certificado y unívoco".

De este modo, Mario Rodríguez ha abogado por adoptar "una solución que sea absolutamente respetuosa con la EMFA, que respete los principios de transparencia, imparcialidad, comparabilidad y verificabilidad".

El presidente de Mediaset España ha llamado a "prestar atención a lo que se está haciendo en países europeos como Italia y Alemania". "Considero aconsejable y necesaria la intervención de la CNMC en esta materia", ha subrayado Rodríguez.

Por último, ha especificado que "deben establecerse sistemas eficaces de medición cross-media, huyendo de sistemas propietarios que actúan como meros agregadores de cifras por parte de los propios sujetos objeto de medición". "Esto no es discutible", ha subrayado.

"Un sistema eficaz sería un sistema híbrido, que cuente con datos censales, idealmente con un único SDK (Software Development Kit) en cada aplicación o reproductor o alternativamente con un sistema server to server pero complementado con un pin o identificador que es el que le hace ser equivalente a un sistema SDK. Esto nos da volumen, pero tiene que ser complementado con un panel. Debe ser un sistema híbrido que humanice la métrica, que ofrezca datos de quién está detrás de la pantalla -género, edad, condición social- y nos dé al final un dato integrado que sea fiable de usuarios únicos", ha explicado.