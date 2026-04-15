Menores respiran aire "nocivo" en el 96% de los 412 entornos escolares analizados por Ecologistas en España

Archivo - Imágenes de la vuelta al colegio, a 10 de septiembre de 2025 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 395 entornos escolares de toda España de los 412 que ha analizado Ecologistas en Acción superan los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (diez microgramos por metros cúbico), es decir, "en el 96% de ellos se respira aire nocivo para la salud". Esta es la conclusión del informe 'Calidad del aire en entornos escolares', que se ha presentado este miércoles.

La organización ecologista ha coordinado mediciones de 412 centros educativos, centros de salud y zonas especialmente sensibles de 66 núcleos urbanos de diez comunidades autónomas (CCAA): Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, País Vasco, Baleares, La Rioja, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

De acuerdo con el estudio, 163 entornos escolares --es decir, el 39%-- están por debajo de los 20 microgramos por metro cúbico, el nuevo límite marcado por la revisión de la Directiva de Calidad del Aire europea y exigible como muy tarde en enero de 2030. Además, hay ocho entornos que están incluso por encima de 40 microgramos por metro cúbico, el límite legal vigente en la actualidad.

La investigación, para la que también se han tomado mediciones en el interior de 34 centros escolares, muestra que el 80% de estos se sitúan en niveles por encima de la recomendación de la OMS.

PENALIZAR LA DOBLE FILA EN LA PUERTA DE LOS COLEGIOS

Estos datos provienen de la quinta campaña de ciencia ciudadana que ha puesto en marcha la ONG para la medición de NO2 en entornos escolares. A lo largo de las cinco ediciones, la organización ecologista ha analizado un total de 985 escuelas en cerca de 100 núcleos urbanos.

De este número, sólo 20 de los 985 entornos analizados cumplen las recomendaciones de la OMS en cuanto a los límites de NO2. Asimismo, sólo el 22% --217 entornos escolares y espacios sensibles-- cumplen los límites de la nueva directiva europea de calidad del aire.

En este marco, la organización ecologista ha reiterado que se deben implementar una serie de medidas dirigidas a reducir la contaminación en las vías perimetrales en los centros escolares para preservar la salud infantil y conseguir entornos educativos saludables y seguros.

De esta manera, ha abogado, por ejemplo, por pacificar el 100% de los entornos escolares, restringiendo el tráfico motorizado en torno a las escuelas y limitar la velocidad de circulación a 20 kilómetros por hora (km/h). Asimismo, ha instado a hacer cumplir la normativa vigente penalizando la doble fila en la puerta de las escuelas y a limitar el aparcamiento y el tráfico en las calles del entorno, destinándolos a espacio público verde o de juego.

En esta misma línea, ha animado a eliminar los aparcamientos dentro de los centros escolares; priorizar el transporte público, compartido, en bicicleta y peatonal; y crear caminos escolares y carriles bici practicables y seguros para las familias, que promuevan la movilidad activa.

Más allá de ello, ha recomendado controlar y monitorizar los niveles de contaminación atmosférica y acústica en los centros; naturalizar los entornos escolares para mejorar la calidad ambiental, fomentar el contacto con la naturaleza, la actividad física al aire libre y mitigar el efecto manzana de calor, al tiempo que las personas se benefician de los efectos positivos para la salud.

Por esta parte, ha recordado que la ley "permite y anima" a las ciudades a poner en marcha Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) específicas que protejan los entornos especialmente sensibles, como los centros escolares.

"Numerosas organizaciones en toda Europa y en el mundo están desarrollando acciones para demandar un cambio en las ciudades, que permitan que niñas y niños puedan llegar al colegio y estar en él, respirando aire saludable. En Reino Unido, Francia e Italia se están realizando grandes cambios en los entornos escolares para facilitar la movilidad activa y autónoma", ha recordado.

Relacionado con esto, ha incidido en que la próxima convocatoria de acciones coordinadas de Calles Abiertas para la Infancia será el 8 de mayo, con eventos simultáneos en toda Europa. Esta iniciativa convoca a familias, profesores y alumnos de toda Europa a movilizarse para pedir más Calles Escolares, es decir, calles cerradas al tráfico, y abiertas a la infancia, alrededor de los colegios.