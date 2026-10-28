Meteorólogos descartan "totalmente" la meteorología en el accidente de tren en Urda (Toledo)

Accidente ferroviario de Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Meteored ha descartado "totalmente" la meteorología en el accidente de tren de este miércoles en Urda (Toledo), donde se han confirmado al menos diez fallecidos tras chocar un AVE contra un Iryo en la línea Madrid-Sevilla.

"No hay niebla, ni ha llovido recientemente, ni hace viento... Lo primero que he hecho ha sido mirar el SAT, por si había niebla. Fallo técnico o humano. Hoy está totalmente descartada la meteorología", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Por su parte, la meteoróloga de Eltiempo.es y doctora en Ciencias Físicas, Mar Gómez, ha indicado en declaraciones a Europa Press que la situación en España es anticiclónica.

Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas.

En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.