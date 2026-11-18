Archivo - Pier Silvio Berlusconi, presidente y consejero delegado de Media for Europe (MFE), - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Media For Europe (MFE), matriz de Mediaset España, ha destacado que ha cerrado los primeros nueve meses de 2026 "con una fuerte mejora de la rentabilidad", al registrar un resultado operativo ajustado (EBIT) de 110 millones de euros, con una mejora de 134 millones frente a la pérdida de 23,7 millones registrada en el mismo periodo de 2025 en términos pro forma. Así lo ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así lo había adelantado el pasado 11 de noviembre el presidente y consejero delegado, Pier Silvio Berlusconi, en un encuentro con la prensa italiana en la sede de Mediaset, en Cologno Monzese.

En este sentido, señalado que el Ebit ajustado excluye todas las amortizaciones derivadas del proceso de asignación del precio de adquisición (PPA, por sus siglas en inglés) y, en 2026, el cargo no recurrente derivado del litigio judicial en España sobre los derechos de uso del formato televisivo 'Pasapalabra'.

En un comunicado difundido este miércoles 18 de noviembre, el grupo señala que el Consejo de Administración de Media For Europe ha aprobado este miércoles la información financiera periódica a 30 de septiembre de 2026.

El segmento Entertainment, principal negocio del Grupo, alcanza un resultado operativo ajustado de 122 millones de euros, equivalente a 3,5 veces el del mismo periodo de 2025 en términos pro forma.

"El crecimiento de la rentabilidad está impulsado principalmente por las sinergias industriales y las eficiencias operativas, que avanzan a un ritmo muy superior al previsto", añade

Frente a un objetivo inicial de ahorro de entre 35 y 40 millones de euros para el conjunto de 2026, posteriormente elevado a 120 millones, la reducción total de los costes de Entertainment ya ha alcanzado los 260 millones en los primeros nueve meses.

Los ingresos consolidados de los primeros nueve meses se sitúan en 4.100 millones de euros, frente a los 4.500 millones de 2025 en términos pro forma.

El grupo señala que "el descenso refleja principalmente la desinversión en actividades no estratégicas y, en menor medida, la debilidad de los mercados publicitarios europeos, en particular el alemán".

Paralelamente, los costes totales ajustado del Grupo se reducen en 468 millones de euros, un 10,4%, lo que, a su juicio, "confirma los importantes avances ya logrados en la racionalización y la mejora de la eficiencia".