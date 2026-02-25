Micke Fincke revela que fue el astronauta enfermo que provocó la primera evacuación médica ede la Estación Espacial

Archivo - Astronautas de la misión SpaceX Crew-11 - NASA - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El astronauta de la NASA Micke Fincke ha publicado un comunicado en el que revela el problema médico que sufrió a bordo de la Estación Espacial Internacional, y por que el que tuvo que volver a la Tierra antes de tiempo junto a sus compañeros de tripulación, la Crew-11, Zena Cardman, Kimya Yui y Oleg Platonov.

"El 7 de enero, mientras estaba a bordo de la Estación Espacial Internacional, experimenté un evento médico que requirió atención inmediata de mis increíbles compañeros de tripulación. Gracias a su rápida respuesta y a la orientación de nuestros cirujanos de vuelo de la NASA, mi estado se estabilizó rápidamente", ha recordado Fincke en la publicación, recogida por Europa Press.

Tras una evaluación adicional, el astronauta ha explicado que la NASA determinó que lo "más seguro" era un regreso anticipado de la Crew-11, para poder someterse a tecnología médica avanzada que no está disponible en la Estación Espacial Internacional.

Por ello, los cuatro astronautas de la Crew-11 amarizaron el pasado 15 de enero frente a la costa de San Diego (Estados Unidos), después de una misión de cinco meses y medio.

Fincke ha mostrado su profundo agradecimiento a sus compañeros de la Expedición 74 (Zena Cardman, Kimiya Yui, Oleg Platonov, Chris Williams, Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikayev), así como a todo el equipo de la NASA, SpaceX y los profesionales médicos del Scripps Memorial Hospital La Jolla cerca de San Diego. "Su profesionalismo y dedicación garantizaron un resultado positivo", ha celebrado.

"Me encuentro muy bien y continúo con el reacondicionamiento estándar posterior al vuelo en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. Los vuelos espaciales son un privilegio increíble y, a veces, nos recuerdan lo humanos que somos. Gracias a todos por su apoyo", ha concluido.

El 8 de enero, la NASA anunció su decisión de regresar a la Tierra la misión SpaceX Crew-11 desde la Estación Espacial antes de lo previsto, al monitorear el estado de salud de un miembro de la tripulación que residía y trabajaba a bordo del laboratorio orbital y que se encontraba estable. No desveló entonces que el astronauta que había sufrido el problema médico era Fincke.