Miguel Cardenal, exsecretario de Estado para el Deporte, se incorpora a Mediapro en noviembre

Publicado 24/10/2018 13:02:24 CET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, se incorporará el próximo mes de noviembre a Mediapro, donde "aportará su experiencia y conocimientos para contribuir al desarrollo del área internacional" de la compañía.

Así lo ha anunciado este miércoles la compañía, que ha explicado que Cardenal es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y fue presidente del Consejo Superior de Deportes en el período 2012 a 2016, así como del Consejo Rector de la Agencia Estatal Antidopaje.

En 2014, y a propuesta de las Federaciones Olímpicas Internacionales, fue el primer español designado miembro del ICAS (The International Council of Arbitration for Sport). Igualmente, Miguel Cardenal ha formado parte de diferentes grupos de trabajo de Federaciones Deportivas Internacionales, según ha detallado Mediapro.