Mikel Azurmendi presenta en 'El abrazo', sobre Comunión y Liberación, a "gente de hoy, con valores de hace 2.000 años"

Publicado 29/10/2018 14:08:25 CET

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El antropólogo Mikel Azurmendi se adentra en el libro 'El abrazo. Hacia una cultura del encuentro' (Almuzara) en el movimiento cristiano Comunión y Liberación y en la vida de sus miembros, "gente de hoy, pero con valores de hace dos mil años".

El libro se presentará el jueves 15 de noviembre a las 19,30 horas en la Fundación Pablo VI en un acto en el que intervendrán el presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, Julián Carrón; el doctor en Teología y Sociología, Joseba Arregi; además del autor de la obra, moderados por el periodista Fernando de Haro.

Azurmendi ha afirmado que este libro es una especie de investigación sociológico-antropológica que puso en marcha al conocer a varias personas del movimiento eclesial Comunión y Liberación, y narra el impacto que le supuso conocer de manera "encarnada" un cristianismo muy distinto del que él había conocido a lo largo de su vida.

"Adentrarme entre ellos y, según los iba entendiendo, encontrarlos envidiables: ese ha sido el viaje que este libro adopta como hilo narrativo. O sea, hay un yo que cuenta lo que va viendo de sorpresivo en tan mirífica gente, pero es el ellos el argumento narrativo. Ellos, los miembros de la fraternidad cristiana Comunión y Liberación. Ellos, gente de hoy muy anclada en las costumbres de los de aquí, pero con valores de hace dos mil años", afirma el autor en sus 'Advertencias' del prólogo.

A modo de itinerario descriptivo, Azurmendi desgrana al detalle encuentros y conversaciones de los que él empieza siendo testigo y, a medida que avanza el relato, también a veces protagonista, mostrando sus perplejidades y preguntas.

El libro es fruto de dos años de investigación visitando lugares, situaciones y obras que han nacido del carisma del movimiento, como las jornadas culturales de Encuentro Madrid, los campamentos con bachilleres en Picos de Europa, los colegios y casas de acogida en Madrid y Barcelona, o la acción caritativa, por ejemplo en uno de los principales mercados de la droga a las afueras de Madrid.

"¿Servía de algo todo aquel montaje de proporcionarles alimento? ¿Por qué socorrer con comida a quien quiere destruir su propia vida? ¿Realmente aquella gente quería comida? ¿En lugar de alimentarla no sería acaso más útil cerrar aquel suburbio de droga y delincuencia, el más marginal y poblado de España? Las preguntas se me disparaban, pues no entendía nada de todo aquello", relata.

Azurmendi se encuentra así con una presencia enfundada en "alegría", donde "se da todo gratuitamente", sin la vista puesta en el cálculo del coste y beneficio, solo "por amor al otro".