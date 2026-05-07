El Ministerio de Ciencia financiará con 78 millones de euros a 16 centros y unidades de investigación de excelencia

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha publicado la resolución provisional de la convocatoria de 'Centros de Excelencia Severo Ochoa' y 'Unidades de Excelencia María de Maeztu' 2025, por la que concede 77,5 millones de euros para dichos proyectos.

Concretamente, financiará los planes estratégicos elaborados por 10 centros y 6 unidades de excelencia, un 82% más que en 2018. Actualmente, hay un total de 64 centros y unidades acreditados con este sello de excelencia.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado que es la convocatoria "más ambiciosa hasta la fecha" y ha asegurado que España está en el "mejor momento" para la ciencia y la investigación.

"Estas acreditaciones son una apuesta del Gobierno de España por el talento, el conocimiento y el fortalecimiento institucional que representan los centros y las unidades de excelencia", ha subrayado según un comunicado.

Cada uno de los centros acreditados como 'Severo Ochoa' recibirá un total de 4,5 millones de euros de financiación para actuaciones estratégicas en cuatro años, mientras que las unidades 'María de Maeztu' obtendrán 2,25 millones de euros durante el mismo periodo.

A esta cantidad se suma 134.200 euros por cada persona investigadora predoctoral en formación, para sufragar sus contratos laborales y gastos de estancias en otros centros de investigaciones de España o del extranjero.