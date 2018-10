La ministra de Sanidad confía en que las personas con discapacidad intelectual puedan votar en las próximas elecciones

Publicado 06/10/2018 15:23:25 CET

Zapatero llama a combatir la violencia contra las mujeres con discapacidad y Casado propone medidas para una "auténtica" inclusión

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha anunciado que el Gobierno trabaja para extender el derecho a voto a las personas con discapacidad intelectual, y ha mostrado su confianza en que esto sea una realidad en las próximas elecciones.

Así lo ha explicado durante su intervención en el X Congreso Estatal de la Unidad Progresista de la ONCE, en el complejo deportivo y municipal de esta organización en Madrid. Carcedo ha ensalzado el papel de la ONCE, sin el cual "no se entendería la integración de las personas con discapacidad", y ha asegurado que para el Ejecutivo socialista es "un requisito imprescindible" lograr la igualdad de derechos y oportunidades.

Por ello, el Gobierno se ha comprometido a "eliminar las barreras de voto a determinadas personas con discapacidad" para lograr la participación de la ciudadanía con discapacidad intelectual en la sociedad y en sus decisiones públicas.

La ministra ha detallado que este derecho a voto se extendería a unas 100.000 personas, privadas actualmente de ejercerlo, y ha añadido que otros objetivos del Gobierno en materia de discapacidad son el cumplimiento efectivo de los derechos de este colectivo y lograr la plena inclusión escolar.

En este X Congreso, que coincide con el 80 aniversario de la ONCE y ha congregado a más de 2.000 personas, han intervenido también el expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del PP, Pablo Casado, la secretaria de Función Pública del PSOE y comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico, Isaura Leal, y los diputados Iñigo Barandiaran (PNV) y Jordi Xuclà (PDeCAT).

"'ME TOO' GIGANTE" POR LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD

Zapatero, que ha sido reconocido este 2018 con el premio 'Mujeres' concedido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha llamado en su discurso a combatir la desigualdad que sufren las mujeres con discapacidad, "un terreno por conquistar" en el que, ha apuntado, "más del 50 por ciento de mujeres con discapacidad sufren acoso, abusos o violencia de género".

"Con ellas hay que gritar un 'me too' gigante, mucho más poderoso", ha subrayado, y ha destacado el "orgullo como país" que supone para España contar con una organización como la ONCE.

EL CUPÓN DE PABLO CASADO: "UN PASAPORTE A UNA VIDA MEJOR"

Por su parte, el líder de la oposición ha arrancado un aplauso del público al sacarse del bolsillo un cupón de la ONCE y definirlo como "un papel de ilusión y un pasaporte a una vida mejor".

El diputado 'popular' ha apoyado a Carcedo y ha reclamado el voto para las personas con discapacidad, y ha instado al resto de partidos políticos a secundar la proposición no de ley que ha llevado el PP al Congreso para "una educación auténticamente inclusiva", que garantice la elección paterna de la educación de sus hijos, así como la gratuidad de los centros de educación especial tanto públicos como concertados.

Además, ha propuesto que en el caso de que salga adelante el aumento impositivo que promueve el PSOE al combustible diésel, los transportes de personas con discapacidad estén exentos de su pago.

Xuclà, que preside en la Cámara Baja la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, ha tildado de "anomalía" que la ministra Carcedo no haya comparecido en esta y ha reclamado reformar el artículo 49 de la Constitución; propuesta aplaudida por la socialista Leal.

PDECAT PIDE QUITAR EL TÉRMINO "DISMINUIDOS" DE LA CONSTITUCIÓN

El parlamentario independentista ha censurado que este artículo emplee el término "disminuidos" --"hace 40 años se priorizaban lenguajes distintos", ha apuntado-- y ha dicho que si todos los ciudadanos se consideran "iguales", es necesario sustituir "disminuidos" por "personas con discapacidad", porque estas "no son menos" que nadie.

La Unidad Progresista de la ONCE reunirá esta tarde mesas de trabajo que debatirán las más de 5.000 enmiendas presentadas al programa de gobierno de la única candidatura que se ha presentado, de cara a un mandato para los próximos cuatro años. Las elecciones, en principio, se celebrarán el próximo 4 de diciembre.