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MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto este viernes a audiencia pública un nuevo programa para mejorar la eficiencia energética de las viviendas habitadas por consumidores vulnerables, que financiará hasta el 100% de las actuaciones subvencionables para mejorar el confort térmico de los hogares, reducir las facturas de la luz y el gas, según ha informado el departamento ministerial.

Las ayudas, enmarcadas en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 (ENPE), están dirigidas a proyectos piloto y actuaciones innovadoras de rehabilitación energética que permitan actuar sobre las causas estructurales de la vulnerabilidad energética. Deberán estar adaptadas a las características de cada vivienda y, asimismo, tendrán que ejecutarse con facilidad, preferentemente desde el interior de las viviendas, sin que sus residentes tengan que abandonarlas y procurando simplificar los trámites administrativos.

De acuerdo con Transición Ecológica, las actuaciones subvencionables podrán incluir mejoras del aislamiento de fachadas, techos, cubiertas y suelos; la renovación de ventanas y carpinterías exteriores; la instalación de elementos de protección solar; y la mejora de los equipamientos e instalaciones térmicas y de iluminación. A su vez, también se contemplan trabajos relacionados con el autoconsumo fotovoltaico, la energía solar térmica, la aerotermia y la incorporación de electrodomésticos de alta eficiencia energética, entre otras medidas.

Por otro lado, la iniciativa incorpora un componente de formación y acompañamiento para los profesionales que intervengan en el programa. Estos asesores podrán identificar las necesidades de los hogares, orientar sobre las soluciones de rehabilitación más adecuadas, informar sobre hábitos de consumo eficientes y ayudar a interpretar las facturas energéticas. Asimismo, podrán prestar apoyo en la tramitación del bono social eléctrico y térmico a aquellos consumidores vulnerables que reúnan los requisitos y todavía no sean beneficiarios.

Las entidades sin ánimo de lucro del Tercer Sector de Acción Social y las entidades y sociedades del sector público local serán las encargadas de identificar a los hogares destinatarios y desarrollar las actuaciones. Los beneficiarios últimos serán consumidores vulnerables que residan habitualmente en las viviendas objeto de intervención, tanto en régimen de propiedad como de alquiler. Los límites máximos de ayuda por vivienda se concretarán en las diferentes convocatorias.

La gestión del programa corresponderá al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al MITECO. Las ayudas se concederán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva y se financiarán con cargo a los fondos transferidos desde los Presupuestos Generales del Estado, pudiendo contar también con recursos del Fondo Social para el Clima.