MITECO adjudica 22,3 millones de euros a 35 proyectos empresariales para crear trabajo en zonas de transición justa. - MITECO

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha adjudicado, a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ), un total de 22,3 millones de euros en ayudas a 35 proyectos empresariales para crear puestos de trabajo en zonas de transición justa, según ha informado este jueves el departamento.

Estos proyectos movilizarán cerca de 93 millones de euros de inversión y sus promotores se comprometen a crear 435 puestos de trabajo en los municipios afectados por el cierre de minas de carbón, centrales térmicas de carbón y centrales nucleares. Las empresas beneficiarias deberán mantenerlos durante un periodo mínimo de tres años.

La convocatoria ha contado con una cofinanciación de 13,7 millones de euros del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea (UE). Los proyectos seleccionados abarcan distintas actividades industriales y productivas, desde la transformación de recursos forestales y la industria agroalimentaria hasta el reciclaje y la economía circular.

Entre las iniciativas beneficiarias destaca una nueva planta de transformación de residuos y subproductos para fabricar tableros de alto valor añadido en As Pontes (A Coruña), con una inversión subvencionable de 1,6 millones de euros y la creación prevista de 17 empleos. En Morcín (Asturias), un centro de transformación de biomasa forestal contará con una inversión subvencionable de 6,7 millones de euros y prevé generar 30 puestos de trabajo.

En el ámbito de la economía circular, Albalate del Arzobispo (Teruel) acogerá un centro de reciclaje de paneles fotovoltaicos, con una inversión subvencionable de 2,4 millones de euros y un compromiso de creación de 18 empleos. Por su parte, un centro de fabricación de zumos ecológicos en Carboneras (Almería) contempla una inversión subvencionable de 3,7 millones de euros y la creación de 26 empleos.

En Barruelo de Santullán (Palencia), una planta de elaboración de embutidos y productos cárnicos contará con una inversión subvencionable de 600.000 euros y tres nuevos puestos de trabajo.

Asimismo, el ITJ tramita la resolución de otra convocatoria de ayudas, destinada a pequeños proyectos de inversión en zonas de transición justa y sujeta al reglamento de minimis. Está previsto que en las próximas semanas se publique la resolución definitiva, con una dotación adicional de alrededor de cuatro millones de euros para apoyar pequeñas iniciativas empresariales en las zonas de transición justa.