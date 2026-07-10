MITECO despliega 4 aviones FOCA y un helicóptero MIKE para apoyar la extinción del fuego en Los Gallardos

Un hidroavión trabaja en las labores de extinción del incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Javi Carrión

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) tiene desplegados cuatro aviones FOCA --de los siete que hay en funcionamiento-- y un helicóptero MIKE para apoyar la extinción de incendios en Los Gallardos (Almería), según ha informado el Departamento ministerial con datos de las 10:14.

Además, Transición Ecológica tiene otro avión FOCA y un anfibio ALFA en Villablino (León); y otro avión FOCA y un avión ACO en Casas de Millán (Cáceres). Asimismo, en Ezcaray (La Rioja) el Ministerio tiene desplegados dos aviones TANGO, una brigada helitransportada y una Unidad Móvil de Análisis y Planificación.

Este jueves, el secretario de Estado de Medio Ambiente ha cifrado en 15.000 las hectáreas (ha) que se han quemado en España durante junio, el primer mes de la campaña antiincendios. En comparación, el año pasado en el mismo espacio de tiempo habían ardido 5.000 ha menos.