MITECO despliega efectivos para la extinción de incendios en Asturias, Soria, Guadalajara, León, Ourense y Zamora

Helicóptero en el aeródromo de Santa Cilia de Jaca durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 16 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco aviones y helicópteros y cuatro Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) colaboran en la extinción de incendios en Ibias (Asturias), Lubia (Soria), Las Minas (Guadalajara), Tabuyo del Monte (León), León, Tineo (Asturias), Laza (Ourense) y Rosinos (Zamora), según ha informado este domingo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

El incendio de Rosinos (Zamora) concentra el mayor número de efectivos desplegados, con dos aviones anfibios ALFA, según indica el MITECO en su actualización de este domingo a las 16:46.

Por otro lado, en Ibias (Asturias) está desplegado un helicóptero MIKE; en Lubia (Soria), una BRIF-A; en Las Minas (Guadalajara), un helicóptero LIMA.

Asimismo, se encuentra una BRIF-A en Tabuyo del Monte (León); en León, un avión ACO; en Tineo (Asturias), una BRIF-A; y en Laza (Ourense), una BRIF-A.