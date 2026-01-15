MITECO lanzará en febrero la V edición de Campus Rural para revitalizar municipios con despoblación.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) lanzará en febrero la V edición de Campus Rural, según han confirmado a Europa Press fuentes del Departamento. Esta iniciativa, que permite que universitarios realicen prácticas académicas en pequeños municipios de toda España, ya suma 2.202 participantes en cuatro ediciones.

En la última edición tomaron parte 657 estudiantes de 44 de las 50 universidades públicas españolas. En total, esto supuso un 14% más de estudiantes que el año anterior y otras cuatro universidades: la de La Laguna, la de Las Palmas de Gran Canaria, la del País Vasco y la Pablo de Olavide de Sevilla.

Asimismo, "marcó récords" al llegar a 402 municipios, 5,6% más que en 2024, incrementar el porcentaje de empresas de 31 a 39%, aumentar la participación femenina de 62 a 64% y las carreras técnicas de 34 a 40%, de acuerdo con Transición Ecológica. Del total de participantes de la edición de 2025, el 98% de los universitarios recomienda el programa y al 87% le gustaría desarrollar su futuro en una zona rural.

De hecho, el 13% tiene la intención de establecerse en el medio rural al finalizar sus estudios. Además, el 99% de las entidades también lo recomienda, el 98% volvería a participar y solo el 4% realizaría algunas modificaciones. El secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya, ha destacado este jueves en una reunión con representantes de las diferentes universidades que intervienen en el programa que Campus Rural es un programa del que MITECO se siente "especialmente orgulloso".

"Demuestra que nuestros pueblos son territorios de oportunidad, llenos de innovación y creatividad. Genera una experiencia vital que trasciende el mero aprendizaje profesional y ofrece la oportunidad de descubrir una forma de vida diferente y nuevas opciones de desarrollo personal, así como oportunidades profesionales tanto para los estudiantes como para el territorio en el que se realizan las prácticas", ha señalado.