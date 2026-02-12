MITECO pide a las CC.AA proteger la anguila con 10 chefs españoles y un famoso lema de los 80: "Angulas no, gracias". - MITECO

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha lanzado un vídeo con diez chefs españoles para defender su propuesta de que la anguila (angula) sea declarada especie 'En peligro de extinción' e incorporada al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE).

En el vídeo, en el que han participado Andoni Luis Aduriz, Joan Roca, Yolanda León, Diego Guerrero, Ángel León, Jesús Sánchez, Maca de Castro, María Gómez, Isabel Álvarez y Beatriz Sotelo, Transición Ecológica adapta el famoso lema "Pezqueñines '¡No, gracias!" de hace 43 años para proteger a la anguila. "Angulas no, gracias", dicen los chefs en las imágenes.

"Pezqueñines '¡No, gracias! Debes dejarlos crecer" fue el eslogan completo de una conocida campaña que arrancó en 1983 con la que el Ministerio de Agricultura de la época buscó evitar la pesca, distribución y consumo de peces inmaduros.

REUNIÓN CON LAS CC.AA EL MARTES 17 DE FEBRERO

La propuesta de Transición Ecológica para proteger esta especie está incluida en el orden del día de la próxima reunión del Comité de Flora y Fauna, integrado por representantes de las CCAA y del Ministerio, que tendrá lugar el próximo martes 17 de febrero. "Ya lo intentamos en el año 2020 y lo volvimos a intentar hace poco más de un año, no conseguimos el consenso por parte de las comunidades autónomas. Ahora lo volvemos a intentar", destaca en el video la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen.

Según ha destacado, Transición Ecológica "no está sola" en la defensa de esta medida: la propuesta es "respaldada por científicos, asociaciones e incluso representantes de la alta cocina española". "Es un acto de responsabilidad para impedir que este tesoro único de nuestra biodiversidad desaparezca para siempre. Porque la supervivencia de la vida no tiene precio", ha indicado.

En el vídeo, Aagesen ha hecho hincapié en la "milagrosa" historia de la anguila europea. Ésta nace en el Mar de los Sargazos, "en el corazón del Atlántico". Siendo apenas unas larvas, inician "una odisea épica" que dura un año entero. Al alcanzar las costas de Europa se transforman en angulas. "Cuando sienten la llamada de la reproducción, sufren una metamorfosis final y vuelven al mar de los sargazos, para desovar y morir donde todo comenzó", ha explicado.

En este marco, ha lamentado que a costas españolas esté llegando "menos del 10% de las angulas" que hace unas décadas y ha destacado que "una de las principales amenazas" con las que la especie tiene que lidiar en la actualidad es la sobrepesca. "La situación es sencillamente insostenible, por eso es necesario declarar la anguila en peligro de extinción", ha subrayado.