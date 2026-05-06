MITECO pide un informe sobre el estado del salmón del Atlántico para estudiar si está en peligro de extinción

Salmón chum juvenil. - Europa Press/Contacto/Yuri Smityuk

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha pedido al Comité Científico que asesora al Comité de Fauna y Flora que elabore un informe sobre el estado de conservación del salmón del Atlántico (Salmo salar) y si procede o no catalogarlo en peligro de extinción en España, según han señalado a Europa Press fuentes del MITECO.

El Comité de Flora y Fauna Silvestres es un órgano con presencia del Gobierno y de las Comunidades Autónomas (CCAA) coordina actuaciones relativas a la conservación de las especies de la flora y de la fauna silvestres a nivel estatal, así como de las derivadas del cumplimiento de convenios internacionales y de la normativa comunitaria.

El Comité Científico, a requerimiento del Comité de Flora y Fauna Silvestres, de la Dirección General, o de las comunidades autónomas, tiene como cometido entre otras cosas informar las propuestas de inclusión, cambio de categoría o exclusión de especies en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas.