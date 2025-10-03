MITECO presenta ante representantes del mundo rural la Nueva Estrategia para el Reto Demográfico

Archivo - Una casa rodeada de hierba en Patones de Arriba, a 6 de abril de 2022, en Patones de Arriba, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha presentado a representantes del mundo rural la futura Nueva Estrategia para el Reto Demográfico. "Ahora se esta presentando a distintos actores de reto demográfico y la idea es que se apruebe a final de año", han especificado en declaraciones a Europa Press fuentes del Ministerio.

El Departamento encabezado por Sara Aagesen ha llevado la Nueva Estrategia a la VI reunión del Foro de Cohesión Territorial, donde ha reunido a empresas, asociaciones y sociedad civil, así como representantes del ámbito rural y de la despoblación. Allí, ha recordado que esta futura normativa recopilará las medidas puestas en marcha hasta ahora en la lucha contra el reto demográfico y definirá el concepto de resiliencia demográfica "a partir de un análisis demográfico, social y económico del territorio basado en datos y evidencias".

Además, elaborará un diagnóstico donde se detallarán los retos y oportunidades que se detectan en el mundo rural y propondrá directrices y líneas de actuación dirigidas a las administraciones, empresas y sociedad civil, además de objetivos e indicadores de seguimiento "consensuados" con todos los actores relacionados con el reto demográfico.

Al margen de la Nueva Estrategia, MITECO también ha presentado en esta edición del Foro de Cohesión Territorial la nueva campaña de comunicación de la Secretaría General para el Reto Demográfico, titulada 'Aquí Cabe el Futuro'. La campaña se centrará en revertir la percepción negativa del medio rural y promoverlo como un espacio de oportunidades vitales, laborales y familiares.

De acuerdo con Transición Ecológica, la campaña, que cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros, llevará por lema "Parece pequeño, pero aquí caben todas las oportunidades que imaginas". Se emitirá en televisión, prensa y medios digitales desde principios de octubre a mediados de noviembre;