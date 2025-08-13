MITECO recalca que "todas" las peticiones de CCAA de medios estatales para los incendios están siendo atendidas

Una persona en la tierra quemada, a 13 de agosto de 2025, en Herreros de Jamuz, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha recalcado que "todas las peticiones" que han efectuado las comunidades autónomas para demandar medios de estatal para luchar contra los incendios están siendo atendidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

"Todas las peticiones de medios de apoyo estatal de las CCAA han sido, y están siendo puntualmente atendidas por parte del operativo del MITECO sin excepción, en una temporada que encadena una serie excepcional de riesgo extremo de incendios", ha señalado a través de un mensaje en la red social 'X'.

En otro mensaje, Morán ha dado las gracias a los medios de MITECO, que "llevan semanas desplegándose en apoyo a los operativos de las CCAA en esta campaña de lucha contra los incendios. "Es más, hay medios disponibles para intervenir los 365 días del año. Gracias por tanto a todos", ha dicho.

Así se ha expresado después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya acusado al Gobierno de Pedro Sánchez, en una entrevista con Europa Press, de llegar "tarde" ante la actual ola de incendios.

En concreto, el jefe de la oposición ha censurado que la "primera reacción" del Ejecutivo de Sánchez en esta semana de "enorme tensión" y con "riesgo de incendios muy preocupantes" se produjera el martes. "El Gobierno central sigue de vacaciones", ha afirmado, para criticar además que se traslade que los incendios son "un problema" que solo afecta a alcaldes y presidentes autonómicos

Así, ha subrayado que los incendios afectan a "todas las administraciones públicas" y ha solicitado que la Guardia Civil Forestal mantenga esa coordinación porque los ciudadanos "no distinguen de competencia".

"Los ciudadanos lo que quieren es eficacia, coordinación y menos chanzas, menos bromas y menos groserías por parte del ministro Puente, que se está riendo de las dificultades que están pasando ciudadanos durante momentos puntuales del día o de la noche, que ven afectado su patrimonio e incluso sus vidas", ha manifestado, para añadir que "frivolizar con esto acredita la falta de catadura moral del propio Gobierno y de los propios ministros".