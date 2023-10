Montero por el 'Octubre Trans': "Todo el mundo tiene que poder ser quien es en todos los lugares"

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha señalado este martes que "todo el mundo tiene que poder ser quien es en todos los lugares", en la conmemoración del 'Octubre Trans' que ha tenido lugar en el Ministerio de Igualdad.

"Todo el mundo puede ser quien es y tiene que tener todos sus derechos garantizados, pero sobre todo tiene que poder ser quien es en todos los lugares, en todos los rincones, en todos los momentos, sin tener miedo a sufrir discriminación, a sufrir violencia por mostrarse y por ser tal como es", ha indicado.

Asimismo, en su intervención, ha pedido que no se olvide todo lo conseguido y que se celebre. "Es muy importante que no nos olvidemos en ningún momento de lo que hemos conseguido juntas y que lo celebremos porque celebrar es también un acto de memoria, celebrar es también un acto de reconocimiento a las que han peleado y de reconocimiento también de lo que en un momento no se tenía y ahora gracias a esa lucha se tiene y, por tanto, de lo que somos capaces de volver a hacer cada vez que nos lo propongamos si cabe con más fuerza", ha añadido.

Sin embargo, ha apuntado que "no todo el trabajo está hecho", que a pesar de haber dado "un paso de gigante, muy importante", a su juicio, quedan "muchos más". "Esta ley es una herramienta, y el 028 es una herramienta, y el consejo de participación es una herramienta, pero necesitamos que esas herramientas abran paso a más herramientas", ha agregado.

En este sentido, ha reclamado a la sociedad que "nunca" mire "para otro lado" cuando se esté produciendo una vulneración de derechos

"contra cualquier persona LGTBI o cualquier persona trans", ya que, según ha destacado, "la LGTBI-fobia va a seguir existiendo y las discriminaciones van a seguir existiendo".

Por su parte, la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti G. Rodrigo, ha celebrado que este octubre de 2023 se trata del primer octubre en el que la ley Trans "ya es ley". Sin embargo, ha pedido "redoblar esfuerzos sin bajar la guardia" y ha agregado que hay que "seguir avanzando".