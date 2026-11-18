La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, durante una rueda de prensa, en la Sede de Podemos, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Montero ha presentado el programa de su formación para las elecciones generales del 29 de - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha asegurado que estará a disposición de la Fiscalía Europea ante la investigación abierta por un posible fraude y sobrecoste en el contrato de las pulseras antimaltrato, adjudicado durante su etapa al frente del Ministerio de Igualdad, y ha defendido su labor y las "mejoras" que implantó para "la protección de las mujeres víctimas".

"Nosotras vamos a estar a disposición de Fiscalía. Lo que haya pasado después de que nos echaran del Gobierno lo sé por la prensa", ha señalado Montero en una entrevista en los Informativos de Telecinco con Carlos Franganillo.

En este sentido, ha afirmado que las "mujeres víctimas" de violencia llevaban dispositivos que databan de 2013 y que eran "zapatófonos", además de que tenían fallos de batería y necesitaban actualizarse. "Las mujeres víctimas llevaban dispositivos en su bolso que eran del 2013 y que eran zapatófonos. Les fallaba la batería y eran dispositivos que necesitaban ser actualizados", ha explicado.

Asimismo, ha defendido que también necesitaban incorporar "nueva tecnología" que permitieran que los dispositivos fueran multiagresor porque "antes esos dispositivos solo se ponían a víctimas de violencia de género". "Ahora se tenían que poner a todas las víctimas de violencia sexual", ha agregado.

"Si tenías varios agresores, no podías llevar cinco aparatos en el bolso, tenías que llevar uno", ha explicado Montero que, a su vez, ha comentado que estas mejoras "fueron felicitadas por Europa" por ser "de los pocos países que utilizó fondos europeos para hacer centros de crisis para víctimas de violencias sexuales".