Morant anuncia un Plan Plurianual para aumentar en 90 millones las transferencias a la UNED hasta 2029, más del doble

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha anunciado este miércoles un Plan Plurianual para aumentar en 90 millones de euros las transferencias del Gobierno a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) hasta 2029, más del doble que en 2024.

"Es el mayor incremento histórico realizado por ningún gobierno español", ha asegurado la ministra durante el acto de apertura del inicio de curso de la UNED.

Según ha informado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el nuevo Plan Plurianual de Financiación en el que trabaja contempla un aumento de 90 millones de euros en 2029 respecto a la situación actual, alcanzando así cerca de 186 millones de euros de transferencias en cuatro años.

Morant ha explicado que este año su departamento ya ha aumentado en 30 millones de euros (+35%), su financiación a la UNED respecto a 2024.

Ciencia ha detallado que se trata de una "apuesta" que forma parte del Plan de Relanzamiento de la UNED y que permitirá "modernizar" sus capacidades digitales. Está previsto, ha asegurado Diana Morant, que hasta 2029, se creen 14.000 nuevas plazas de carácter estratégico, en titulaciones habilitantes y de alta demanda de las áreas de salud, educación e ingeniería, entre otras.

El objetivo del Plan de Relanzamiento es "consolidar a la UNED como la gran referencia en enseñanza virtual pública, accesible y de calidad", ha afirmado Morant. En esta línea, ha anunciado que en las próximas semanas está previsto aprobar los nuevos Estatutos de la universidad, a través de un Real Decreto, "que mejorarán la organización interna de la UNED y permitirán su adaptación a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)".

Con 61 centros territoriales y 114 aulas, la UNED es, además, "la universidad que financia el acceso a sus estudios, sin coste alguno, a personas de grupos en situación de mayor vulnerabilidad", ha destacado la ministra.

En el curso pasado, según ha indicado el Ministerio, la UNED financió la matrícula de casi 30.000 personas, entre las que se encontraban 700 víctimas de violencia machista, 140 víctimas de terrorismo, 1.300 personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital y más de 9.000 estudiantes con discapacidad. "Os habéis consolidado como pioneros en inclusión, demostrando que la discapacidad nunca puede ser un límite para el talento", ha explicado Morant.

Ha recordado que el Gobierno ha invertido 18 millones de euros "para compensar las exenciones de tasas que garantizan la igualdad de oportunidades a grupos de mayor vulnerabilidad". "La UNED encarna como pocas el compromiso democratizador de la educación superior, el compromiso de transformar la sociedad y hacer brillar lo mejor de nuestro talento incluso en las circunstancias más difíciles", ha reivindicado.

Morant ha argumentado que "contar con formación universitaria significa un 76% más de ingresos, más posibilidades de empleo, más salud y mayor satisfacción en la vida" y ha insistido en que la universidad sigue siendo el "principal ascensor social y motor de transformación, por eso garantizar la igualdad de oportunidades es una de las claves de la democracia".

"Por eso, desde el Gobierno hemos situado a la universidad en el centro de la estrategia de país, con políticas, leyes y programas concretos", ha destacado la ministra, para después añadir que el Gobierno ha impulsado "un aumento histórico de las becas, que alcanzan ya los 1.160 millones de euros en 2024". También se ha referido a la apuesta del Ministerio con los proyectos de investigación en las universidades, a los que ha destinado 1.000 millones de euros en 2024, un 80% más que en 2018.