Morant defiende la presencia femenina en áreas STEM: "Que ninguna niña vuelva a pensar que la ciencia no es para ella"

Acto de celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología - MICIU

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha intervenido este martes en un acto de celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) de Alcobendas, donde ha manifestado que se celebra este día para que "ninguna niña vuelva a creer que la ciencia no es para ella".

Morant ha puesto en valor esta conmemoración para "concienciar sobre la contribución de las mujeres en el mundo de la ciencia y, sobre todo, para incentivar que haya más niñas que quieran dedicarse a la ciencia".

La ministra ha moderado el encuentro entre estudiantes de 6º de Primaria del CEIP Los Olivos de Cabanillas del Campo (Guadalajara) y tres mujeres referentes en el ámbito científico: Laura Barbas, directora del Instituto geográfico Nacional (IGN); Eva Villaver, subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC); y Carmen García, profesora de investigación en el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV) y Premio Nacional de Investigación 2024 en la modalidad Blas Cabrera, en Ciencias Físicas de los Materiales y la Tierra.

En su intervención, ha recordado "las mujeres siempre han estado a lo largo de la historia, pero muchas veces, como si se tratase de un eclipse, ha habido cosas que les han hecho sombra y no han permitido que fueran visibles".

"Hoy queremos que sean muy visibles, que las veamos como al sol para visibilizar que esa realidad también existe y a la hora de elegir una carrera, no tenerle miedo ni a las Matemáticas ni a la Física, porque al final se superan como las otras asignaturas. Lo más importante es tener claro en qué tipo de profesional te quieres convertir", ha subrayado.

También se ha celebrado una sesión en vivo sobre eclipses en el planetario del MUNCYT. El acto ha estado organizado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).