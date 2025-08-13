Movimiento contra la Intolerancia denuncia ante Fiscalía mensajes islamófobos tras el incendio de la Mezquita de Córdoba

Interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba afectado por el incendio ocurrido el pasado viernes, a 9 de agosto de 2025 en Córdoba (Andalucía, España). - Madero Cubero - Europa Press

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento contra la Intolerancia ha presentado una denuncia en la Unidad de Delitos de Odio de la Fiscalía General del Estado para que se investiguen una serie de mensajes de "fuerte caracter islamófobo" difundidos en redes sociales tras el incendio de la Mezquita de Córdoba.

En este sentido, ha detallado que tras el incendio del 8 de agosto de la Mezquita de Córdoba comenzaron a fluir mensajes de "fuerte carácter islamófobo" en la redes sociales que "incitan al odio y a la violencia hacia los musulmanes". "Estos mensajes han sido mencionados por diversos medios de alcance nacional, sin ser retirados posteriormente de las redes", ha apuntado.

Asimismo, ha asegurado que algunos de los mensajes que han podido leerse en la red social X son 'Fuera musulmanes', 'Muerte a los moros' o 'Los moros españoles quemando la mezquita de los moros marroquíes, paz son hermanos. Los une el Islam'. Además, ha agregado que las publicaciones animaban a continuar el incendio y a expulsar del país a las personas musulmanas.

Igualmente, la asociación considera que estos mensajes "constituyen una clara incitación al odio por motivos xenófobos, religiosos y racistas" y que "generan un grave clima de intolerancia, confrontación social y ruptura de la convivencia democrática".

Por ello, ha solicitado que se proceda a la investigación de los hechos denunciados, así como a la depuración de las responsabilidades penales que se pudieran derivar de la mismos y al "rápido borrado" de estos mensajes que "quiebran la convivencia democrática, constituyendo una auténtica campaña, organizada o espontanea, que impulsa la islamofobia, el racismo y la xenofobia".