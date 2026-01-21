Movistar Plus+ incluye en su catálogo 'Moncloa. Cuatro estaciones', el documental sobre Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de presentación de las medidas para facilitar el acceso a la actividad agraria, en el iHub La Vega Innova, a 14 de enero de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). Durante el encuentro, - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Movistar Plus+ ha incluido recientemente en su catálogo 'Moncloa. Cuatro estaciones', el documental producido por The Pool y Secuoya Studios sobre Pedro Sánchez, que se adentra en el día a día de la Presidencia del Gobierno.

El proyecto lo dirige Curro Sánchez Varela, hijo del guitarrista Paco de Lucía y que ha realizado documentales sobre la vida de su padre y de la artista Malú, que también es su familiar.

'Moncloa: Cuatro estaciones' es una serie documental de cuatro capítulos que se adentra por primera vez en la sede de la Presidencia del Gobierno de España para contar las historias de sus trabajadores: desde las cocinas hasta los jardines, pasando por los despachos desde dónde se decide el futuro del país.

Según la sinopsis publicada en la plataforma, se trata de un seguimiento de un año al presidente, Pedro Sánchez, y a su equipo más cercano en el que pueden ver momentos históricos como la invasión rusa de Ucrania, la organización en Madrid de la Cumbre de la OTAN, la COP 27 en Egipto o la aprobación de los últimos Presupuestos Generales en el Congreso.

Dirigida por Curro Sánchez Varela y producida por The Pool y Secuoya Studios, esta producción ilustra un año en la vida del palacio de la Moncloa, "una ciudad de 1.200 habitantes", y desvela la trastienda de la institución más allá del presidente actual, Pedro Sánchez.

En octubre de 2024, 'El País' estrenó el documental para los suscriptores Premium del diario. La serie fue anunciada en marzo de 2022.